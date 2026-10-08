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Новости по тегу #Белоруская торгово-промышленная палата

В Белорусской торгово-промышленной палате запускают курс «Путь экспортера»
08 октября 2026 06:57

В Белорусской торгово-промышленной палате запускают курс «Путь экспортера»

Беларусь и Казахстан планируют подписать серию соглашений на выставке «ИННОПРОМ» в Минске
01 октября 2026 08:56

Беларусь и Казахстан планируют подписать серию соглашений на выставке «ИННОПРОМ» в Минске

В Минске прошло совместное заседание торгово-промышленных палат Беларуси и России
25 июня 2026 11:36

В Минске прошло совместное заседание торгово-промышленных палат Беларуси и России

В Минске конгресс по международным расчётам собрал более 400 участников
11 февраля 2025 10:39

В Минске конгресс по международным расчётам собрал более 400 участников

БелТПП верифицировала около 10 тысяч белорусских товаров на маркетплейсах
18 января 2025 17:01

БелТПП верифицировала около 10 тысяч белорусских товаров на маркетплейсах

В Минск приехали представители 14 крупных южноафриканских компаний
21 ноября 2013 17:55

В Минск приехали представители 14 крупных южноафриканских компаний

26 августа в Минске состоялся белорусско-ланкийский бизнес-форум
26 августа 2013 17:39

26 августа в Минске состоялся белорусско-ланкийский бизнес-форум