Новости по тегу #Белоруская торгово-промышленная палата

Участники узнают, как адаптировать упаковку, заключить контракт, выстроить логистику и провести расчеты.
В этом году масштабный форум стал ключевой площадкой для промышленной кооперации и интеграции на пространстве ЕАЭС и СНГ.
В центре внимания экспертов широкий блок вопросов – от создания благоприятных условий для совместных производств до запуска новых финансовых инструментов.
Мероприятие организовано Белорусской торгово-промышленной палатой при поддержке Национального банка.
За 2024 Белорусская торгово-промышленная палата провела 29 выставок в 18 странах, на которых Беларусь заключила контракты на 1 миллиард рублей.
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