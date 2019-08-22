В Китае растёт число пострадавших от оползня в провинции Сычуань

Новости Китая. Число погибших в результате схода оползня в провинции Сычуань на юго-западе Китая увеличилось до девяти. Еще 35 человек числятся пропавшими без вести, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Поисково-спасательные работы на месте ЧП продолжаются. В эвакуации и оказании неотложной помощи нуждаются не менее 100 тысяч граждан.