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В Китае растёт число пострадавших от оползня в провинции Сычуань

22 августа 2019 11:50
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Новости Китая. Число погибших в результате схода оползня в провинции Сычуань на юго-западе Китая увеличилось до девяти. Еще 35 человек числятся пропавшими без вести, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Китае растёт число пострадавших от оползня в провинции Сычуань-1

Поисково-спасательные работы на месте ЧП продолжаются. В эвакуации и оказании неотложной помощи нуждаются не менее 100 тысяч граждан.

В Китае растёт число пострадавших от оползня в провинции Сычуань-4

Селевые потоки, спровоцированные сильными дождями, нанесли серьезный ущерб почти тысяче зданий, среди которых как жилые дома, так и предприятия. Кроме того, в результате непогоды были повреждены плотины и система трубопроводов.

В Китае растёт число пострадавших от оползня в провинции Сычуань-7

# Природные катаклизмы # Дети # Фотофакт

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