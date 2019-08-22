В Китае растёт число пострадавших от оползня в провинции Сычуань

Новости Китая. Число погибших в результате схода оползня в провинции Сычуань на юго-западе Китая увеличилось до девяти. Еще 35 человек числятся пропавшими без вести, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Китая. Число погибших в результате схода оползня в провинции Сычуань на юго-западе Китая увеличилось до девяти. Еще 35 человек числятся пропавшими без вести, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Поисково-спасательные работы на месте ЧП продолжаются. В эвакуации и оказании неотложной помощи нуждаются не менее 100 тысяч граждан.
Селевые потоки, спровоцированные сильными дождями, нанесли серьезный ущерб почти тысяче зданий, среди которых как жилые дома, так и предприятия. Кроме того, в результате непогоды были повреждены плотины и система трубопроводов.