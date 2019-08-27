Собираем ребёнка в школу с СТВ. Покупаем канцелярский набор для младших классов с Натальей Надольской

Мария Кронда, корреспондент:

Школьная пора, как давно это было! Для одних звонок на урок – приятное воспоминание, для других – начало начал. А вот подготовка к новому учебному году – особое незабываемое приключение для каждого.

Собрать ребенка в храм знаний – та еще задачка для родителей! Сегодня с ней попробует справиться ведущая телеканала СТВ Наталья Надольская в компании сына Ильи.

Наталья Надольская, ведущая СТВ:

Я опытный родитель, мы идем во второй класс! С высоты своего опыта второклассного могу сказать, что главное – не паниковать, не надо спешить! Почему? Потому что в каждой школе, в каждом классе есть свой определенный набор необходимого для школы.

Наталья подходит к делу с чувством, с толком, с расстановкой. Илья тоже научен опытом. Как ты думаешь, ты сам себе лучше подберешь школьный набор или, все-таки, мама тебе поможет? Илья Некрашевич, школьник:

Сам себе. Я лучше знаю, что мне подбирать.

На повестке дня – покупка канцелярских товаров. Прежде чем раскошелиться, вычислим, из чего же слагается базовый набор ученика начальной школы. Елена Кежко, продавец отдела школьных товаров:

В первый класс обязательно нужен математический набор, линейка АБАК, счетные палочки, веера гласных, согласных букв и цифр, также нужны тетради в узкую линейку с косой и в крупную клеточку. Дневники утверждены Министерством образования Республики Беларусь, поэтому это единая форма и она во всех школах одинаковая.

Наталья Надольская:

Я взяла бы вот такую тетрадь, просто потому что мне очень нравятся панды, они такие милые.

Илья Некрашевич:

Мне вот эта больше нравится, потому что она синего цвета. Мне синий цвет нравится. Комплект стирок мне нужен, фломастеры.

Наталья Надольская:

Тетради. Ой, тетради – это самое сложное! Я даже не знаю, мы в первом классе столкнулись с тем, что линейка должна быть то широкая, то неширокая, то косая, в общем их такое огромное количество! Я бы по две взяла.

Илья Некрашевич:

Химия! Химию учат в четвертых классах, а не в пятых или, вообще, в институте. До института мне еще далеко. Дневник.

Наталья Надольская:

Оценок нет – дневник не нужен. Уже на нем сэкономили.

Следом в корзину Натальи отправились обложки для книг и тетрадей, принадлежности для урока изобразительного искусства и пенал. Наталья Надольская:

Если бы я брала на свой вкус, взяла бы вот этот. Мне нравится этот антистресс.

Илья Некрашевич:

Нет, это не мое. Это девочкам. Не буду его брать! Наталья Надольская:

Папочка нужна. Вообще для мальчиков все очень просто выбирать. Главное, чтобы была или машинка, или самолетик. Я думаю, что самолетик ему понравится.

Илья Некрашевич:

Буду брать много, потому что все равно мама будет рассчитываться. А тем временем корзина с покупками стала для Ильи непосильной ношей. Спешим на помощь. Илья Некрашевич:

О глиттер! Не знаю, что это такое, но он мне нравится. Они с блестками пишут. И то, и то беру!

Несколько часов, проведенных в магазине – и канцелярский набор второклашки, наконец-то, готов. Анализируем покупки. Наталья Надольская:

Мы пришли к компромиссу. Я думаю, нам этого хватит как минимум на год.

Илья Некрашевич:

Теперь я к школе точно готов!