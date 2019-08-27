Собираем ребёнка в школу с СТВ. Покупаем канцелярский набор для младших классов с Натальей Надольской

Мария Кронда, корреспондент:
Школьная пора, как давно это было! Для одних звонок на урок – приятное воспоминание, для других – начало начал. А вот подготовка к новому учебному году – особое незабываемое приключение для каждого.
Мария Кронда, корреспондент:
Школьная пора, как давно это было! Для одних звонок на урок – приятное воспоминание, для других – начало начал. А вот подготовка к новому учебному году – особое незабываемое приключение для каждого.
Собрать ребенка в храм знаний – та еще задачка для родителей! Сегодня с ней попробует справиться ведущая телеканала СТВ Наталья Надольская в компании сына Ильи.
Наталья Надольская, ведущая СТВ:
Я опытный родитель, мы идем во второй класс! С высоты своего опыта второклассного могу сказать, что главное – не паниковать, не надо спешить! Почему? Потому что в каждой школе, в каждом классе есть свой определенный набор необходимого для школы.
Наталья подходит к делу с чувством, с толком, с расстановкой. Илья тоже научен опытом.
Как ты думаешь, ты сам себе лучше подберешь школьный набор или, все-таки, мама тебе поможет?
Илья Некрашевич, школьник:
Сам себе. Я лучше знаю, что мне подбирать.
На повестке дня – покупка канцелярских товаров. Прежде чем раскошелиться, вычислим, из чего же слагается базовый набор ученика начальной школы.
Елена Кежко, продавец отдела школьных товаров:
В первый класс обязательно нужен математический набор, линейка АБАК, счетные палочки, веера гласных, согласных букв и цифр, также нужны тетради в узкую линейку с косой и в крупную клеточку. Дневники утверждены Министерством образования Республики Беларусь, поэтому это единая форма и она во всех школах одинаковая.
Наталья Надольская:
Я взяла бы вот такую тетрадь, просто потому что мне очень нравятся панды, они такие милые.
Илья Некрашевич:
Мне вот эта больше нравится, потому что она синего цвета. Мне синий цвет нравится. Комплект стирок мне нужен, фломастеры.
Наталья Надольская:
Тетради. Ой, тетради – это самое сложное! Я даже не знаю, мы в первом классе столкнулись с тем, что линейка должна быть то широкая, то неширокая, то косая, в общем их такое огромное количество! Я бы по две взяла.
Илья Некрашевич:
Химия! Химию учат в четвертых классах, а не в пятых или, вообще, в институте. До института мне еще далеко. Дневник.
Наталья Надольская:
Оценок нет – дневник не нужен. Уже на нем сэкономили.
Следом в корзину Натальи отправились обложки для книг и тетрадей, принадлежности для урока изобразительного искусства и пенал.
Наталья Надольская:
Если бы я брала на свой вкус, взяла бы вот этот. Мне нравится этот антистресс.
Илья Некрашевич:
Нет, это не мое. Это девочкам. Не буду его брать!
Наталья Надольская:
Папочка нужна. Вообще для мальчиков все очень просто выбирать. Главное, чтобы была или машинка, или самолетик. Я думаю, что самолетик ему понравится.
Илья Некрашевич:
Буду брать много, потому что все равно мама будет рассчитываться.
А тем временем корзина с покупками стала для Ильи непосильной ношей. Спешим на помощь.
Илья Некрашевич:
О глиттер! Не знаю, что это такое, но он мне нравится. Они с блестками пишут. И то, и то беру!
Несколько часов, проведенных в магазине – и канцелярский набор второклашки, наконец-то, готов. Анализируем покупки.
Наталья Надольская:
Мы пришли к компромиссу. Я думаю, нам этого хватит как минимум на год.
Илья Некрашевич:
Теперь я к школе точно готов!
Школьный урожай Натальи «завесил» на 50 рублей. У запасливого Ильи вышло 70. А с учетом действующих скидок на школьные принадлежности можно сэкономить до 15% от суммы покупки. Вот такая простая арифметика. Мама и сын остались довольны.