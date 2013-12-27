Благотворительная акция «Наши дети» пришла в Радошковичскую и Бегомльскую школы-интернаты

Новости Беларуси. По всей стране продолжается акция «Наши дети». Эстафету новогодних поздравлений подхватили воспитанники Радошковичской школы-интерната.

Ребятам 27 декабря подарили настоящий фруктовый рай. 250 килограммов фруктов привезли детям сотрудники Совета безопасности Беларуси во главе с Александром Межуевым. Помимо сладких подарков интернату вручили набор футбольных мячей, развивающие игры, а также необходимый инвентарь.

Александр Межуев, государственный секретарь Совета безопасности Республики Беларусь:

Новогодний праздник знаковый для всех: и для взрослых, и для детей. Потому что все с этим праздником связывают новые надежды, загадывают желания и, конечно, все стремятся и желают, чтобы эти желания и пожелания исполнились.

Представители нижней палаты парламента отправились в гости к воспитанникам Бегомльской школы-интерната. Владимир Андрейченко поздравил детей и педагогов с новогодними праздниками. Каждый ребенок получил красочный ларец со сладостями, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Помимо этого, теперь в школе-интернате есть и свая мультимедийная установка.

Владимир Андрейченко, председатель Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

Самое главное, наверное, чтобы дети эти сохранили веру в добро, сохранили веру в добрых людей, сохранили веру в себя, в свои возможности и самое главное, в то, что они нужны нашей стране. Вот для этого и проводятся эти акции.