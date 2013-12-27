Акция «Наши дети». Анатолий Рубинов посетил Ждановичский детский дом для лиц с интеллектуальной недостаточностью

Новости Беларуси. Сегодня в рамках республиканской акции «Наши дети» председатель Совета Республики Анатолий Рубинов посетил Ждановичский детский дом для лиц с интеллектуальной недостаточностью, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Спикер верхней палаты Парламента поздравил воспитанников с наступающими праздниками. Ребята подготовили музыкальное представление и пригласили гостей в хоровод вокруг елки. Анатолий Рубинов вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой вручил детям сладкие подарки.

Анатолий Рубинов, председатель Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь:

Я вам очень желаю, чтобы вы все выросли хорошими, красивыми, здоровыми!

Тамара Красовская, директор Ждановичского детского дома для лиц с интеллектуальной недостаточностью:

Мы стараемся создать самые оптимальные условия, в которых бы наши дети всесторонне развивались, приблизить их к домашним. Чтобы они не чувствовали отсутствие родителей.

Анатолий Рубинов, председатель Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь:

Страна ценится по отношению к детям и старикам. Не очень богатая страна, но находит в себе ресурсы, силы, мужество, сердце, чтобы смотреть за этими детками. Это самая лучшая страна.

Анатолий Рубинов ознакомился с бытовыми условиями, в которых живут ребята. Ему показали игровые комнаты и спальни.

В Ждановичском детском доме сейчас воспитываются 34 ребенка с отклонениями в развитии. С ними занимаются педагоги по специальным коррекционным программам.