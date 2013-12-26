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Акция «Наши дети». Михаил Мясникович побывал в 3-й клинической больнице Минска

26 декабря 2013 13:34
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Новости Беларуси. Благотворительная акция продолжает шагать по стране. Она уже объединила сотни белорусских ребят. Руководители предприятий и госслужащие навещают школы-интернаты, социальные приюты и реабилитационные центры.

Премьер-министр Михаил Мясникович 26 декабря побывал в 3-й клинической больнице города Минска. В подарок маленькие пациенты получили сладости и большой телевизор, который скрасит их будни до выписки.

Вместе с почетными гостями на новогодний утренник в больницу приехали также мэр города и министр здравоохранения. Ребят ждал настоящий праздник. Они танцевали, отгадывали загадки и пели новогодние песни, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Михаил Мясникович, премьер-министр Республики Беларусь:
Хотелось бы просто пожелать еще раз, чтобы (Новый год, как правило, надо встречать дома) быстрее вы выздоравливали, чтобы у вас все было хорошо, чтобы было хорошее настроение.

Девочка:
Понравилось, как дети водили хороводы, рассказывали стихи. Подарки Дед Мороз новые дарит.

# Благотворительная акция # Михаил Мясникович # Дети # Фотофакт # Благотворительность

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