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Новости по тегу #Палата представителей Национального собрания Республики Беларусье

Сергеенко совершил рабочую поездку в Поставы. По каким направлениям район демонстрирует рост?
19 февраля 2026 16:58

Сергеенко совершил рабочую поездку в Поставы. По каким направлениям район демонстрирует рост?

Ликвидировать «‎серый» рынок займов. Депутаты обсудили изменения в денежно-кредитной политике
09 июня 2025 12:24

Ликвидировать «‎серый» рынок займов. Депутаты обсудили изменения в денежно-кредитной политике

В Палате представителей обсудили вопросы защиты информации и кибербезопасность
30 октября 2024 17:20

В Палате представителей обсудили вопросы защиты информации и кибербезопасность

Благотворительная акция «Наши дети» пришла в Радошковичскую и Бегомльскую школы-интернаты
27 декабря 2013 17:11

Благотворительная акция «Наши дети» пришла в Радошковичскую и Бегомльскую школы-интернаты

В Беларуси донорам за сдачу крови в выходные и праздники планируют предоставлять отгул
19 декабря 2013 18:28

В Беларуси донорам за сдачу крови в выходные и праздники планируют предоставлять отгул

Проблемы белорусских дорог: ремонты продолжаются, а ямы остаются
28 апреля 2013 15:44

Проблемы белорусских дорог: ремонты продолжаются, а ямы остаются