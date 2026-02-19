Новости по тегу #Палата представителей Национального собрания Республики Беларусье

Речь идет о положительной динамике по производству сельхозпродукции, розничному товарообороту, инвестициям, экспорту товаров и услуг.
Документ предусматривает запрет на предоставление займов физическим лицам индивидуальными предпринимателями и юридическим лицам, которые не ведут микрофинансовую деятельность.
В нашей стране создали эффективную систему обеспечения нацбезопасности, однако за рубежом усиленно зондируется почва для поиска болевых точек и триггеров, чтобы раскачать население, организовать провокации.
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