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Сотрудники Минского областного управления МЧС в рамках акции «Наши дети» посетили Радошковичскую школу-интернат

26 декабря 2013 15:36
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Новости Беларуси. Сотрудники Минского областного управления МЧС в рамках заключительного этапа республиканской акции «Наши дети» поздравили с наступающими праздниками воспитанников Радошковичской школы -интерната, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой спасатели в игровой форме рассказали малышам о правилах поведения на льду и о безопасном обращении с огнем и пиротехническими изделиями.

Конкурсы, познавательные викторины, музыкальные представления подарили ребятам незабываемые эмоции. Каждый воспитанник школы-интерната получил сладкий подарок, тематические книги и раскраски.

# Благотворительная акция # Дети

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