Сотрудники Минского областного управления МЧС в рамках акции «Наши дети» посетили Радошковичскую школу-интернат

Новости Беларуси. Сотрудники Минского областного управления МЧС в рамках заключительного этапа республиканской акции «Наши дети» поздравили с наступающими праздниками воспитанников Радошковичской школы -интерната, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой спасатели в игровой форме рассказали малышам о правилах поведения на льду и о безопасном обращении с огнем и пиротехническими изделиями.

Конкурсы, познавательные викторины, музыкальные представления подарили ребятам незабываемые эмоции. Каждый воспитанник школы-интерната получил сладкий подарок, тематические книги и раскраски.