Бэкхем, Круз, Обама и другие отцы, которые заставляют своих детей краснеть за свое поведение

Звездным детям часто приходится краснеть за своих родителей по тому или иному поводу, или, в некоторых случаях, по многим причинам. Дэвид Бекхэм, Чарли Шин, Дэвид Хассельхофф, Род Стюарт и многие другие «папаши» легко попадают в этот список! Дэвид Бекхэм, футболист



Фото. Дэвид Бекхэм с сыновьями

Он один из самых знаменитых футболистов в мире, но, вероятно, этого недостаточно, чтобы его дети перестали смущаться некоторых поступков своего знаменитого отца. Вместо того, чтобы повышать свою «крутость» среди сверстников, маленькие Бекхэмы делают всё возможное, что избежать выходов в свет со своим известным предком. 15-летний Бруклин настолько устал от опеки отца, что настаивает на том, чтобы тот высаживал его чуть подальше от школы, чтобы одноклассники не видели их вместе. В программе канала ITV «Good Morning Britain» Бекхэм рассказал, что он всё ещё настаивает на том, чтобы показывать сыну свою любовь. Хотя его сын и пытается избегать появляться с отцом на глазах друзей. Дэвид Бекхэм:

Сейчас он в том возрасте, что не хочет, чтобы я высаживал его прямо у школы. Но я всё равно делаю это!

Мой сын спросил: «Не мог бы ты высаживать меня на углу?». Когда он шёл к школе, я открыл окно и крикнул, что люблю его. Ему это не понравилось, но через несколько дней он вспоминал об этом с улыбкой.

Он не любит, когда я проявляю к нему знаки любви. Но да, я всё ещё целую его.



Фото. Дэвид Бекхэм с сыновьями

Бекхэм также признался, что его старший сын предпочёл отпраздновать свой 16-й день рождения в кругу друзей, а не семьи. Дэвид Бекхэм:

Я думаю, он пойдёт на ужин с друзьями, а затем мы отметим его день рождения семьёй. Что бы детям звездной четы Бекхэм не нравилось, к их счастью, Дэвид ведёт себя, как обычный человек. Дэвид Хассельхофф, актёр



Фото. Дэвид Хассельхофф с дочерьми

Дэвид Хассельхофф, в отличие от Бэкхема, не стесняется «звездить», в результате его дочерям пришлось пережить несколько курьёзных моментов. Одним из самых неловких стало появление в Сети фотографий, которые 62-летний актер сделал в поездке на фестиваль Коачелла в Калифорнии в прошлом году. Актёр развлекался вместе с молодыми людьми, которым было всего немного за 20 лет. Среди них была и его девушка, платиновая блондинка Хейли Робертс, которая в два раза моложе своего бойфренда.



Фото. Дэвид Хассельхофф со своей девушкой / с другом

Не будем также забывать про видео 2007 года, на котором актёр лежал на полу отеля в состоянии алкогольного опьянения, пытаясь съесть чизбургер. К счастью, Дэвид и его дочери позже посмотрели на всё это с оптимизмом, Хассельхофф жалеет только о том, что не воспользовался ножом и вилкой при поедании чизбургера. Вот вам и звезда «Спасателей Малибу»! Халк Хоган, актёр, профессиональный рестлер



Фото. Семейный портрет Хоганов слева направо: Дженнифер МакДэниэл, его новая супруга, сам Хоган, и его родная дочь, Брук Хоган

Нет ничего более неловкого, чем видеть, как твой отец женится на девушке, очень похожей на тебя. 61-летний профессиональный рестлер из Америки привёл прессу в неистовство, женившись на Дженнифер Макдэниэл, блондинке, невероятно похожей на 26-летнюю дочь Хогана – Брук. Чарли Шин, актёр



Фото. Чарли Шин с дочерьми

Для голливудских актёров не редкость иметь разного рода зависимости, вести себя сомнительно и переживать свои личные неудачи на публике. Ведя себя так даже в среднем возрасте, Шин гарантированно заставляет своих детей краснеть за себя. Прославившийся с юных лет Шин, которому в этом году исполняется 50 лет, был участником нескольких спорных моментов за последние годы, включая его бессмысленные громкие речи в 2011 году. Чарли Шин (2011 год):

У меня другое телосложение, другой мозг, другое сердце. Во мне течёт кровь тигра. Смерть для дураков, смерть для дилетантов. Шин также известен своими связями со стриптизёршами. Ещё он признавался, что несколько раз проходил реабилитацию после злоупотребления наркотиками. Шин был уволен из сериала «Два с половиной человека», по-видимому, из-за своего эксцентричного поведения. А недавно актёр признался, что уже четыре года он ВИЧ-инфицирован. Том Круз, актёр



Фото. Том Круз с дочерью Сури

Нельзя не упомянуть про эксцентричное поведение, не вспомнив про ещё одного знаменитого отца – Тома Круза. Неловкий момент случился, когда во время шоу Опры Уинфри в 2011 году он прыгнул на диван и заставил Уинфри воскликнуть: «Мы никогда не видели, чтобы вы себя так вели!»



Фото. Том Круз на шоу Опры Уинфри

К сожалению, его взрослые дети Изабелла и Коннор, которых он усыновил в браке с Николь Кидман, и 8-летняя Сури от брака с Катти Холмс вряд ли забудут этот эпизод. Род Стюарт, музыкант



Фото. Род Стюарт с семьей

Род Стюарт входит в число икон рок-н-ролла, но это не значит, что его детям никогда не было стыдно за его поведение. 70-летнй певец прослыл плейбоем. Он является отцом 8 детей от 5 разных матерей, что делает его семью достаточно большой. Он не скрывает, каким образом сохраняет свой 7-летний брак с 43-летней Пенни Ланкастер. В 2013 году певец сказал, что они с женой спят друг с другом «три качественных раза» в неделю. Стюарт также признал, что его дети были очень смущены тем фактом, что он возил их в школу на своём блестящем Феррари. Они заставили его пересесть на Роллс Ройс. Алек Болдуин, актёр



Фото. Алек Болдуин с дочерью Айленд

Известный своей вспыльчивостью актёр попал в заголовки газет в 2007 году, оставив невежливое телефонное сообщение своей тогда 11-летней дочери Айленд, которое просочилось в прессу. В сообщении Болдуин назвал свою дочь «маленькой, глупой, грубой свиньёй» за то, что она не поднимала трубку. Позже Алек извинился за свой поступок, но вреда, который он причинил ребёнку, уже нельзя было забыть. Шесть лет спустя Айленд была вынуждена написать открытое письмо своим поклонникам в Твиттере: Айленд, дочь Алека Болдуина:

Как и многие из вас, мой отец делал ошибки в прошлом. Он говорил так совсем не к месту. Он вышел из себя и отреагировал так, как не должен был реагировать.

Я горжусь своими родителями, но я не хочу, чтобы меня знали только как «ту маленькую грубую глупую свинью» или дочь Алека Болдуина и Ким Бейсингер. Дональд Трамп, бизнесмен



Фото. Дональд Трамп с детьми

Дональд Трамп, также известный как «Тот самый Дональд» – один из самых успешных людей Америки, но он больше знаменит своим недовольным выражением лица с надутыми губами и самыми высокими, построенными его компанией небоскрёбами. Несмотря на свои экстравагантные качества, как бы то ни было, Трамп поддерживает очень близкие отношения со своими пятью детьми, трое из которых помогают ему руководить семейной компанией. Барак Обама, президент США



Фото. Барак Обама и его дочки

Президент США признался, что его 16-летняя дочь Малия и 13-летняя Саша, мягко говоря, «не смеются» над его банальными шутками. Совсем недавно девочки не смогли скрыть смущения во время празднования Дня благодарения. Во время церемонии он «помиловал» две индейки – Мак («Макароны») и Чиз («Сыр»). Журналисты рассмеялись, но Малия и Саша не проявили интереса к шутке Обамы: «Давайте признаем, если вы индейка и вас зовут как гарнир, то у вас нет шансов избежать приготовления на День благодарения». Оззи Осборн, музыкант



Фото. Оззи и Келли Осборн

Во времена своего рок-н-рольного прошлого Оззи Осборн был известен своими дикими выходками. И такое его эксцентричное поведение перед детьми и их друзьями было для них постоянным источником унижения. В 2009 году его дочь Келли призналась, что, когда она была помладше, отец заметил, что под джинсы она носит стринги, прижал её к полу и отрезал их на глазах у её друзей. Келли Осборн:

Я просто сгорала от стыда и разрыдалась. Мама наклонилась над раковиной, смеясь до слёз и крича: «Оззи! Нет!». В подростковом возрасте для Келли Осборн было обычным делом стыдиться поступков своего отца. Келли припоминает также случай, когда Оззи оделся в костюм оборотня и закрыл её друзей в садовом сарае. Келли Осборн:

Дети плакали и кричали, и маме пришлось позвонить их родителям, чтобы они приехали и забрали их. Майкл Лохан, отец Линдсей Лохан



Фото. Майкл и Линдсей Лохан

Линдсей Лохан известна своим спорным поведением, но в её случае утверждение «яблочко от яблоньки недалеко падает» кажется очень верным. Когда девочка была маленькой, её отец Майкл, на то время трейдер с Уолл-Стрит, был замешан в инсайдерских сделках. Его приговорили к трём годам лишения свободы. Мужчину также арестовывали за домашнее насилие, нарушение испытательного срока и вождение автомобиля в нетрезвом виде. Линдсей заявляла, что в прошлом её отец мог сделать всё, что угодно, ради славы. В 2010 году он даже пытался продать прессе личный дневник дочери. В 2009 году Майкл Лохан опубликовал записи нескольких голосовых сообщений, которые, по его утверждению, его дочь посылала ему. Линдсей Лохан (в 2009 году):

Я считаю, что я должна сосредоточиться на том, чтобы научиться жить дальше после той травмы, которую нанёс мне мой отец. Рассел Кроу



Фото. Рассел Кроу с сыновьями