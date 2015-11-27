Романтическая смс-переписка 9-летнего мальчика с его подружкой покорила пользователей соцсетей
Новости США. Проблемы в отношениях с противоположным полом начинают появляться у нас где-то в подростковом возрасте. И все мы знаем, что любовные смс-переписки свойственны в большей степени отношениям взрослых людей.
Однако, 9-летний мальчик уже на собственном опыте познал, что в отношениях между мужчиной и женщиной есть место некоторой неловкости.
Благодаря смс-переписке между Дамионом и его подружкой мы можем увидеть, как ясно ребёнок представляет, казалось бы, «взрослую» ситуацию, пишет Daily Record.
В Твиттер фотографии загрузил Фредди Эмэйзин из Калифорнии. Его публикация набрала 6 200 ретвитов и 11 000 лайков.
«Если честно, это переписка моего 9-летнего брата и его девушки».
Подружка Дамиона, имя которой неизвестно, спрашивает: «Так мы теперь вместе?», на что мальчик отвечает: «Я не знаю, а ты хочешь мы вместе?».
«Только если ты этого хочешь», – отвечает на это девочка.
Но вскоре мы видим очень неожиданный ответ от Дамиона: «Мне не важно, это твой выбор».
Начиная ощущать, что разговор заходит в тупик, девочка пишет: «Но я хочу знать, хочешь ли ты быть моим парнем?»
Дамион отвечает положительно, но у девочки ещё остаются сомнения: «Так мы теперь вместе? Я не хочу, чтобы ты говорил, что тебе всё равно, потому что тогда можно подумать, что ты не хочешь этого».
Следующее сообщение Дамиона был таким: «Да, теперь мы вместе, потому и ты, и я этого хотим».
Однако, вскоре девочка повышает ставки, спрашивая:
«Ты меня любишь???????»
Когда он отвечает «Да», появляются более важные вопросы, требующие решения: «Что ты делаешь?».
Мальчик подумал, что она спросила «Почему ты это делаешь?» (т.к. это было сокращение: Wyd, что значило what are you doing, в переводе с англ. ‘что ты делаешь’. А мальчик подумал, что это сокращение значило why are you doing, в переводе с англ. ‘почему ты это делаешь’) и ответил: «Потому».
Девочка отреагировала: «Это значит, что ты делаешь?». Он логично утверждает: «Я в моей комнате, переписываюсь с тобой».
Потом он решает сделать решительный романтический жест: «Сходим завтра поесть мороженного? Я скоплю пару долларов и смогу тебе что-нибудь купить».
Она соглашается, но положение становится ещё более неловким, и мальчик добавляет: «Я всё решу, и, возможно, у меня получится купить целых 6 упаковок мороженого».
Возможно, у девочки появляются проблемы с Интернетом и она прощается со словами: «Хорошо, люблю тебя!», на что Дамион отвечает: «Я тоже тебя люблю».
Девочка пишет: «Я люблю тебя сильнее, малыш», но в мальчике взыграл дух соперничества и он отвечает: «Нет, потому что
я люблю тебя больше, чем кто-либо в галактике и кто-либо во Вселенной».
Впечатлённая этим, она пишет: «Да, это действительно много, наверное, ты действительно любишь меня больше», на что мальчик незамедлительно отвечает: «Да, и я выиграл».
Джейк Соубл, пользователь Твиттера (комментарий к записи):
Честно, я хотел бы себе таких же отношений.
Перевод: Светлана Конашевская