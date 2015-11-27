Романтическая смс-переписка 9-летнего мальчика с его подружкой покорила пользователей соцсетей

Новости США. Проблемы в отношениях с противоположным полом начинают появляться у нас где-то в подростковом возрасте. И все мы знаем, что любовные смс-переписки свойственны в большей степени отношениям взрослых людей.

Однако, 9-летний мальчик уже на собственном опыте познал, что в отношениях между мужчиной и женщиной есть место некоторой неловкости.

Благодаря смс-переписке между Дамионом и его подружкой мы можем увидеть, как ясно ребёнок представляет, казалось бы, «взрослую» ситуацию, пишет Daily Record.

В Твиттер фотографии загрузил Фредди Эмэйзин из Калифорнии. Его публикация набрала 6 200 ретвитов и 11 000 лайков.

«Если честно, это переписка моего 9-летнего брата и его девушки».

Подружка Дамиона, имя которой неизвестно, спрашивает: «Так мы теперь вместе?», на что мальчик отвечает: «Я не знаю, а ты хочешь мы вместе?».

«Только если ты этого хочешь», – отвечает на это девочка.

Но вскоре мы видим очень неожиданный ответ от Дамиона: «Мне не важно, это твой выбор».

Начиная ощущать, что разговор заходит в тупик, девочка пишет: «Но я хочу знать, хочешь ли ты быть моим парнем?»