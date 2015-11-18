«Всё было плохо. Но теперь всё станет снова хорошо»: Чарли Шин объявил о том, что он ВИЧ-инфицирован

Новости США. 50-летний голливудский актер Чарли Шин объявил о том, что он ВИЧ-инфицирован, в эксклюзивном интервью Мэтту Лауэру на шоу TODAY. Чарли Шин, актер:

Мне очень трудно это принять. Эта новость стала поворотным пунктом в моей жизни. Но я должен положить конец натиску, этому шквалу атак, потоку полуправдивых историй обо мне, которые несут угрозу здоровью стольких людей. Так больше не может продолжаться.

Шин заявил, что рассказал о своём диагнозе людям, которым, как он думал, он мог доверять. Но ему пришлось заплатить 10 млн долларов сверху, чтобы его диагноз сохранили в тайне. Актёр также признался, что плата людям за молчание о его состоянии здоровья и других факторах, сильно отразилась на его банковском счёте. Шин надеется, что появление на шоу поможет ему остановить вымогательства. Чарли Шин:

Люди забыли о том, что они забирают деньги у моих детей. Я доверял им, они входили в круг моих самых близких людей, я думал, что они мне помогут. Но моё доверие стоило мне их предательства.

Фото. Чарли Шин с женой Брук Мюллер и детьми от этого брака (всего у Чарли 5 детей от нескольких браков)

Старшая дочь актера «приняла эту новость с достоинством». Чарли Шин:

Эта новость стала для неё ударом. Но она оправилась. Она сильная, как её отец.

Я сказал: «Прости, что не сообщил тебе раньше. Но я думал, что мы всё равно не сможем ничего изменить, поэтому я не хотел беспокоить тебя, ведь это такой стресс». Она приняла эту новость с достоинством.

Фото. Старшая дочь Чарли Шина Кассандра с мужем

Объявление Шина привлекло внимание общественности к проблемам из его прошлого: наркотики, порнография и проституция. После выхода таких фильмов как «Уолл-стрит» и «Красный рассвет» Чарли Шин стал одним из самых известных и высокооплачиваемых актеров Голливуда. Тем не менее, с 2011 года его публичный имидж формировался под влиянием ухудшившихся отношений с создателями сериала «Два с половиной человека». История закончилась тем, что Шину пришлось покинуть шоу.

Фото. Кадр из фильма «Два с половиной человека»

Сам актер утверждает, что его поведение имеет мало общего с диагнозом. Чарли Шин:

Хотелось бы винить в этом диагноз, но это была скорее стероидная ярость. Шин также отметил, что не очень любит вспоминать тот период своей жизни. Чарли Шин:

Я делал много всего, чем сейчас совсем не горжусь. Чаще всего люди хотят слышать о наших «победах». Мне в жизни выпало столько хороших возможностей, а я ими не воспользовался. Но теперь я стал придерживаться филантропического подхода к своей жизни.

Фото. Чарли Шин в молодости

Актер считает, что новости диагнозе не повлияют на его карьеру. Чарли Шин:

До сих пор никаких негативных изменений я не почувствовал. Шин не собирается предсказывать, какой резонанс в СМИ вызовет его признание, но ожидает, что комментарии, которые он дал, смогут развеять некоторые мифы, которые о нём уже существуют. Чарли Шин о статьях:

Я надеялся, что люди будут более снисходительными и окажут мне поддержку, но за последнюю пару дней увидел в газетах один мусор. Если честно, я не думаю, что может стать еще хуже. Однако, помимо осуждающих, в социальных медиа нашлись и те, кто поддержал известного актера. Он, в свою очередь, поблагодарил за эту волну поддержки. Чарли Шин:

Если на земле есть хоть один человек, способный помочь с лечением, то это я. Серьезно. Я не собираюсь быть человеком с плакатов, наоборот, я не отвернусь от ответственности и возможностей, которые позволяют мне помочь другим людям.

Шин надеется, что публичное объявлив о своём диагнозе, он поможет развеять позорное клеймо, поставленное на ВИЧ-инфированных. Чарли Шин:

Теперь у меня есть обязанность совершенствоваться и помогать другим людям. Я надеюсь, что то, что я делаю сегодня, поможет другим людям сделать шаг вперёд, в конце они скажут: «Спасибо, Чарли!».

Страшный диагноз был поставлен актёру 4 года назад, но он не знает, где заразился этим смертельным вирусом. Чарли Шин:

Всё началось с ряда ужасных головных болей. Я подумал, что у меня опухоль мозга. Я думал, мне конец. Вирус иммунодефицита человека ведёт к СПИДу, неизлечимой болезни. Но врач актёра, Роберт Хаузенга, доцент клинической медицины калифорнийского университета, заявил, что Чарли не болен СПИДом. Положительные результаты анализов на ВИЧ-инфекцию многие рассматривают как смертельный приговор, т.к. эта болезнь неизлечима, однако медицина идёт вперёд, и с этой болезнью можно жить. Хотя, противовирусные препараты придётся принимать на протяжении всей жизни. Каждый день актёр Чарли Шин принимает по 4 таблетки. Роберт Хаузенга, врач актёра:

Мы были поражены новостью о том, что это случилось с Чарли. Мы так переживаем, что он может впасть в глубочайшую депрессию или начать злоупотреблять препаратами, что приведёт к тому, что он начнёт забывать принимать свои лекарства. Однако, по словам доктора, Шин очень следит за своим режимом. Роберт Хаузенга, врач актёра:

Каким-то образом, в разгар невероятного личного перелома, он смог найти в себе силы продолжать принимать лекарства.