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«Всё было плохо. Но теперь всё станет снова хорошо»: Чарли Шин объявил о том, что он ВИЧ-инфицирован

18 ноября 2015 18:23
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Новости США. 50-летний голливудский актер Чарли Шин объявил о том, что он ВИЧ-инфицирован, в эксклюзивном интервью Мэтту Лауэру на шоу TODAY.

Чарли Шин, актер:
Мне очень трудно это принять. Эта новость стала поворотным пунктом в моей жизни. Но я должен положить конец натиску, этому шквалу атак, потоку полуправдивых историй обо мне, которые несут угрозу здоровью стольких людей. Так больше не может продолжаться.

«Всё было плохо. Но теперь всё станет снова хорошо»: Чарли Шин объявил о том, что он ВИЧ-инфицирован-1

Шин заявил, что рассказал о своём диагнозе людям, которым, как он думал, он мог доверять. Но ему пришлось заплатить 10 млн долларов сверху, чтобы его диагноз сохранили в тайне.

Актёр также признался, что плата людям за молчание о его состоянии здоровья и других факторах, сильно отразилась на его банковском счёте.

Шин надеется, что появление на шоу поможет ему остановить вымогательства.

Чарли Шин:
Люди забыли о том, что они забирают деньги у моих детей. Я доверял им, они входили в круг моих самых близких людей, я думал, что они мне помогут. Но моё доверие стоило мне их предательства.

«Всё было плохо. Но теперь всё станет снова хорошо»: Чарли Шин объявил о том, что он ВИЧ-инфицирован-3

Фото. Чарли Шин с женой Брук Мюллер и детьми от этого брака (всего у Чарли 5 детей от нескольких браков)

Старшая дочь актера «приняла эту новость с достоинством».

Чарли Шин:
Эта новость стала для неё ударом. Но она оправилась. Она сильная, как её отец.
Я сказал: «Прости, что не сообщил тебе раньше. Но я думал, что мы всё равно не сможем ничего изменить, поэтому я не хотел беспокоить тебя, ведь это такой стресс». Она приняла эту новость с достоинством.

«Всё было плохо. Но теперь всё станет снова хорошо»: Чарли Шин объявил о том, что он ВИЧ-инфицирован-6

Фото. Старшая дочь Чарли Шина Кассандра с мужем

Объявление Шина привлекло внимание общественности к проблемам из его прошлого: наркотики, порнография и проституция.

После выхода таких фильмов как «Уолл-стрит» и «Красный рассвет» Чарли Шин стал одним из самых известных и высокооплачиваемых актеров Голливуда. Тем не менее, с 2011 года его публичный имидж формировался под влиянием ухудшившихся отношений с создателями сериала «Два с половиной человека». История закончилась тем, что Шину пришлось покинуть шоу.

«Всё было плохо. Но теперь всё станет снова хорошо»: Чарли Шин объявил о том, что он ВИЧ-инфицирован-9

Фото. Кадр из фильма «Два с половиной человека»

Сам актер утверждает, что его поведение имеет мало общего с диагнозом.

Чарли Шин:
Хотелось бы винить в этом диагноз, но это была скорее стероидная ярость.

Шин также отметил, что не очень любит вспоминать тот период своей жизни.

Чарли Шин:
Я делал много всего, чем сейчас совсем не горжусь. Чаще всего люди хотят слышать о наших «победах». Мне в жизни выпало столько хороших возможностей, а я ими не воспользовался. Но теперь я стал придерживаться филантропического подхода к своей жизни.

«Всё было плохо. Но теперь всё станет снова хорошо»: Чарли Шин объявил о том, что он ВИЧ-инфицирован-12

Фото. Чарли Шин в молодости

Актер считает, что новости диагнозе не повлияют на его карьеру. 

Чарли Шин:
До сих пор никаких негативных изменений я не почувствовал.

Шин не собирается предсказывать, какой резонанс в СМИ вызовет его признание, но ожидает, что комментарии, которые он дал, смогут развеять некоторые мифы, которые о нём уже существуют.

Чарли Шин о статьях:
Я надеялся, что люди будут более снисходительными и окажут мне поддержку, но за последнюю пару дней увидел в газетах один мусор. Если честно, я не думаю, что может стать еще хуже. 

Однако, помимо осуждающих, в социальных медиа нашлись и те, кто поддержал известного актера. Он, в свою очередь, поблагодарил за эту волну поддержки.

Чарли Шин:
Если на земле есть хоть один человек, способный помочь с лечением, то это я. Серьезно. Я не собираюсь быть человеком с плакатов, наоборот, я не отвернусь от ответственности и возможностей, которые позволяют мне помочь другим людям.

«Всё было плохо. Но теперь всё станет снова хорошо»: Чарли Шин объявил о том, что он ВИЧ-инфицирован-15

Шин надеется, что публичное объявлив о своём диагнозе, он поможет развеять позорное клеймо, поставленное на ВИЧ-инфированных.

Чарли Шин:
Теперь у меня есть обязанность совершенствоваться и помогать другим людям. Я надеюсь, что то, что я делаю сегодня, поможет другим людям сделать шаг вперёд,  в конце они скажут: «Спасибо, Чарли!».

«Всё было плохо. Но теперь всё станет снова хорошо»: Чарли Шин объявил о том, что он ВИЧ-инфицирован-17

Страшный диагноз был поставлен актёру 4 года назад, но он не знает, где заразился этим смертельным вирусом.

Чарли Шин:
Всё началось с ряда ужасных головных болей. Я подумал, что у меня опухоль мозга. Я думал, мне конец.

Вирус иммунодефицита человека ведёт к СПИДу, неизлечимой болезни. Но врач актёра, Роберт Хаузенга, доцент клинической медицины калифорнийского университета, заявил, что Чарли не болен СПИДом.

Положительные результаты анализов на ВИЧ-инфекцию многие рассматривают как смертельный приговор, т.к. эта болезнь неизлечима, однако медицина идёт вперёд, и с этой болезнью можно жить. Хотя, противовирусные препараты придётся принимать на протяжении всей жизни.

Каждый день актёр Чарли Шин принимает по 4 таблетки.

Роберт Хаузенга, врач актёра:
Мы были поражены новостью о том, что это случилось с Чарли. Мы так переживаем, что он может впасть в глубочайшую депрессию или начать злоупотреблять препаратами, что приведёт к тому, что он начнёт забывать принимать свои лекарства.

Однако, по словам доктора, Шин очень следит за своим режимом.

Роберт Хаузенга, врач актёра:
Каким-то образом, в разгар невероятного личного перелома, он смог найти в себе силы продолжать принимать лекарства.

«Всё было плохо. Но теперь всё станет снова хорошо»: Чарли Шин объявил о том, что он ВИЧ-инфицирован-19

Чарли Шин:
Всё было плохо. Но теперь всё станет снова хорошо. Я выживу. У меня были взлёты, были падения, я был богатым, был бедным. Но в моей жизни началась новая глава. Деньги меня больше не интересуют. Меня интересует социальная сфера жизни.

Перевод: Светлана Конашевская

# Звезды # Чарли Шин

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