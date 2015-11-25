Истерики в супермаркетах, еда на полу и собаки в кровати: фотограф снимает бытовые сцены из жизни семей с маленькими детьми
Фото. Бейонсе и его дочь Блю Айви.
Ким и Норт Уэст, Бейонсе и Блю Айви, Кейт и Принц Джордж – каждый день мы видим идеальные фото детей и их родителей. Но в жизни не все так гладко. Поэтому один американский фотограф решила приоткрыть завесу над хаосом, который устраивают маленькие дети и от которого страдают обычные родители, пишет Daily Mail.
В своей серии фотографий под названием «В лучшем случае»
Даниэль Гюнтер из Нью-Йорка хотела продемонстрировать: быть родителем – не так просто, как кажется!
На его фотографиях можно увидеть, как родители справляются с так называемыми «проверками на прочность»: от ужина с детьми до перехода дороги, которые заканчиваются полнейшим беспорядком.
Даниэль, воспитывающая 5-летнего сына, начала создавать свои комические фотографии после тщетных попыток сделать традиционные семейные портреты.
Первая фотография серии была названа «Быть родителем изнурительно». На ней мы видим без сил упавших на диван родителей, в то время, как их дети повергают всё окружающее в хаос.
Первый успех вдохновил девушку-фотографа и утвердил с идеей съёмок фотографий реального беспорядка, царящего в повседневной жизни родителей с маленькими детьми.
Конечно, события на кадрах преувеличены для достижения юмористического эффекта, но Даниэль надеется запечатлеть всю палитру чувств, которую испытывают родители, пытаясь совмещать работу, заботу о детях и хлопоты по дому.
Нетрадиционный подход Даниэль достиг большой популярности. Некоторые родители, увидев креативные снимки Даниэль Гюнтер, захотели с ней связаться, чтобы создать собственные «хаотичные портреты».
С тех пор девушка очень занята съмками непредсказуемых моментов из жизни разных семей.
Даниэль верит, что людям нравятся её фотографии, потому что они несут в себе искренность.
Даниэль Гюнтер:
Это реальная жизнь, реальные родительские заботы. Конечно, быть родителем совсем не просто, иногда даже невыносимо, но в жизни родителей есть много и прекрасных моментов. Бывают ситуации, когда вы думаете, что держите всё под контролем, что ваши дети следуют манерам. Но в этот же момент они хлопают дверью и кричат вам прямо в лицо. В жизни всё неидеально.
Перевод: Светлана Конашевская