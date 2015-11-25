Прямой эфир
  • Главная страница
  • Новости
  • Дети
  • Истерики в супермаркетах, еда на полу и собаки в кровати: фотограф снимает бытовые сцены из жизни семей с маленькими детьми

Истерики в супермаркетах, еда на полу и собаки в кровати: фотограф снимает бытовые сцены из жизни семей с маленькими детьми

25 ноября 2015 10:21
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в


Фото. Бейонсе и его дочь Блю Айви.

Ким и Норт Уэст, Бейонсе и Блю Айви, Кейт и Принц Джордж – каждый день мы видим идеальные фото детей и их родителей. Но в жизни не все так гладко. Поэтому один американский фотограф решила приоткрыть завесу над хаосом, который устраивают маленькие дети и от которого страдают обычные родители, пишет Daily Mail.

В своей серии фотографий под названием «В лучшем случае»

Даниэль Гюнтер из Нью-Йорка хотела продемонстрировать: быть родителем – не так просто, как кажется!

На его фотографиях можно увидеть, как родители справляются с так называемыми «проверками на прочность»: от ужина с детьми до перехода дороги, которые заканчиваются полнейшим беспорядком.

Истерики в супермаркетах, еда на полу и собаки в кровати: фотограф снимает бытовые сцены из жизни семей с маленькими детьми-1

Истерики в супермаркетах, еда на полу и собаки в кровати: фотограф снимает бытовые сцены из жизни семей с маленькими детьми-3

Даниэль, воспитывающая 5-летнего сына, начала создавать свои комические фотографии после тщетных попыток сделать традиционные семейные портреты.

Истерики в супермаркетах, еда на полу и собаки в кровати: фотограф снимает бытовые сцены из жизни семей с маленькими детьми-6

Первая фотография серии была названа «Быть родителем изнурительно». На ней мы видим без сил упавших на диван родителей, в то время, как их дети повергают всё окружающее в хаос.

Истерики в супермаркетах, еда на полу и собаки в кровати: фотограф снимает бытовые сцены из жизни семей с маленькими детьми-9

Первый успех вдохновил девушку-фотографа и утвердил с идеей съёмок фотографий реального беспорядка, царящего в повседневной жизни родителей с маленькими детьми.

Истерики в супермаркетах, еда на полу и собаки в кровати: фотограф снимает бытовые сцены из жизни семей с маленькими детьми-12

Конечно, события на кадрах преувеличены для достижения юмористического эффекта, но Даниэль надеется запечатлеть всю палитру чувств, которую испытывают родители, пытаясь совмещать работу, заботу о детях и хлопоты по дому.

Истерики в супермаркетах, еда на полу и собаки в кровати: фотограф снимает бытовые сцены из жизни семей с маленькими детьми-15


Нетрадиционный подход Даниэль достиг большой популярности. Некоторые родители, увидев креативные снимки Даниэль Гюнтер, захотели с ней связаться, чтобы создать собственные «хаотичные портреты».

С тех пор девушка очень занята съмками непредсказуемых моментов из жизни разных семей.

Истерики в супермаркетах, еда на полу и собаки в кровати: фотограф снимает бытовые сцены из жизни семей с маленькими детьми-18

Даниэль верит, что людям нравятся её фотографии, потому что они несут в себе искренность.

Даниэль Гюнтер:
Это реальная жизнь, реальные родительские заботы. Конечно, быть родителем совсем не просто, иногда даже невыносимо, но в жизни родителей есть много и прекрасных моментов. Бывают ситуации, когда вы думаете, что держите всё под контролем, что ваши дети следуют манерам. Но в этот же момент они хлопают дверью и кричат вам прямо в лицо. В жизни всё неидеально.

Перевод: Светлана Конашевская

# Дети # Дети и родители

Другие новости рубрики

Все новости
В ползунках на рекорд Гиннеса вышли 600 юных участников из Японии
25 ноября 2015 08:19

В ползунках на рекорд Гиннеса вышли 600 юных участников из Японии

«И это ещё одна девочка!» – бесценная реакция мальчика на пополнение в семье
24 ноября 2015 09:54

«И это ещё одна девочка!» – бесценная реакция мальчика на пополнение в семье

«Танцевальный дуэт». Чем полезны танцы мамы и малыша?
23 ноября 2015 09:08

«Танцевальный дуэт». Чем полезны танцы мамы и малыша?