Истерики в супермаркетах, еда на полу и собаки в кровати: фотограф снимает бытовые сцены из жизни семей с маленькими детьми



Фото. Бейонсе и его дочь Блю Айви.

Ким и Норт Уэст, Бейонсе и Блю Айви, Кейт и Принц Джордж – каждый день мы видим идеальные фото детей и их родителей. Но в жизни не все так гладко. Поэтому один американский фотограф решила приоткрыть завесу над хаосом, который устраивают маленькие дети и от которого страдают обычные родители, пишет Daily Mail.

В своей серии фотографий под названием «В лучшем случае»

Даниэль Гюнтер из Нью-Йорка хотела продемонстрировать: быть родителем – не так просто, как кажется!

На его фотографиях можно увидеть, как родители справляются с так называемыми «проверками на прочность»: от ужина с детьми до перехода дороги, которые заканчиваются полнейшим беспорядком.