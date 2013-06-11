За езду в пьяном виде в Беларуси будут конфисковывать авто, давать крупные штрафы и лишать свободы на 10 лет

Новости Беларуси. Конфискация авто, крупные штрафы и лишение свободы до 10 лет. Жесткие меры наказания готовят законодатели для пьяных водителей. Новый законопроект 11 июня обсуждали в нижней палате Парламента. А принять его могут уже на текущей сессии.

Необходимость ужесточить меры наказания для пьяных водителей зрела уже давно. Еще в ноябре 2012 года в прокуратуре разработали новый законопроект. В начале 2013 на проблему обратил внимание и Президент.

11 июня над законопроектам начали работать депутаты. Общая тенденция: легкой жизни тем, кто садится за руль пьяным, ждать не придется. Существенно ударят по кошельку правонарушителей. Тот, кто попался «под мухой» в первый раз, заплатит до 10 миллионов рублей. Сейчас штраф за такое – 3,5. Повторно – уже уголовная овтетственность. Кстати, здесь тоже все еще серьезней.

Людмила Михалькова, председатель постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь по законодательству:

В Уголовный Кодекс планируется внести изменения. Статью 317 дополнить частями 4 и 5, которые предусматривают совершение дорожно-транспортного происшествия в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее смерть одного человека, двух и более лиц. Наказание – до 7 лет по 4, от 4 до 10 лет – по 5 части.

За то, что водитель во второй раз сел за руль пьяным и попался сотрудникам ГАИ, его машину могут конфисковать. Причем вне зависимости от последствий ДТП и от того, было ли оно в принципе. Это коснется и служебных авто.

Такие меры – вынужденные. Потому что число ДТП «под мухой» не уменьшается. Только за 2013 год по вине пьяных водителей в Беларуси погибло 24 человека.

Есть и резонансные аварии. В апреле мужчина в Минске сбил пенсионерку. Удар был такой силы, что 78-летнею женщину отбросило на несколько метров. Как уже потом признался сам водитель, пешехода он не заметил. Не отрицал мужчина и причину потери внимания: за руль сел подшофе.

Татьяна Харлинская, руководитель пресс-службы ГАИ ГУВД Мингорисполкома:

В среднем инспекторы ГАИ в день задерживают до 15 подобных нарушителей.

Мы считаем, что пока штрафы не будут максимальными для данной категории водителей, ситуация в корне не изменится, потому что они должны понимать, что в состоянии алкогольного опьянения они не могут объективно оценивать ситуацию.

В некоторых странах Европы уже само вождение в пьяном виде считается уголовным преступлением. В Финляндии, к примеру, за это сажают на 4 года. ГАИ Японии штрафует даже пассажиров, если водитель нетрезвый. Каждый из них заплатит 3 тысячи долларов. Ну, а в Китае и вовсе пьяного лихача за рулем, который насмерть сбил человека, могут расстрелять, сообщили в программе .

Владимир Черевач, заместитель председателя постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь по законодательству:

Наряду с государствами-соседями, теми же Украиной, Россия сейчас очень плотно занимается этой проблемой, наши предлагаемые меры не являются крайними или жесткими. Меры ужесточения, я считаю, будут в первую очередь направлены на профилактику совершения правонарушений.