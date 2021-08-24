В Минске водитель Skoda сбил 6-летнюю девочку

Новости Беларуси. В Минске легковушка сбила ребенка во дворе, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

41-летний водитель автомобиля Skoda, двигаясь во дворе дома № 52 по улице Шпилевского, наехал на 6-летнюю девочку, которая выбежала из-за припаркованных автомобилей на проезжую часть.

В результате ДТП ребенок получил травмы. Девочка доставлена в больницу.