Прямой эфир

В Минске водитель Skoda сбил 6-летнюю девочку

24 августа 2021 14:19
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В Минске легковушка сбила ребенка во дворе, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В Минске водитель Skoda сбил 6-летнюю девочку-1

41-летний водитель автомобиля Skoda, двигаясь во дворе дома № 52 по улице Шпилевского, наехал на 6-летнюю девочку, которая выбежала из-за припаркованных автомобилей на проезжую часть.

В Минске водитель Skoda сбил 6-летнюю девочку-4

В результате ДТП ребенок получил травмы. Девочка доставлена в больницу.

В Минске водитель Skoda сбил 6-летнюю девочку-7

Водитель мотоцикла Honda двигался по Партизанскому проспекту со стороны улицы Кулешова в направлении Кабушкина. Вблизи дома № 80 он сбил мужчину, который переходил дорогу вне пешеходного перехода в нетрезвом состоянии. Оба с травмами госпитализированы.

# Авария в Минске # происшествия # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В Минской области за выходные в ДТП погиб один человек
23 августа 2021 20:39

В Минской области за выходные в ДТП погиб один человек

В Стародорожском районе от удара током погиб 3-летний ребёнок
23 августа 2021 18:08

В Стародорожском районе от удара током погиб 3-летний ребёнок

На Гамарника произошла вспышка газа. Двоих жильцов госпитализировали
23 августа 2021 15:32

На Гамарника произошла вспышка газа. Двоих жильцов госпитализировали