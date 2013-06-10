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В Минске «БМВ» на скорости 150 км/ч врезалась в столб. Машину разорвало на 2 части, водитель погиб

10 июня 2013 13:16
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Новости Беларуси. Страшная авария произошла 10 июня в Минске. Легковушку от удара в столб буквально разорвало на две части. Молодой парень погиб на месте.

ДТП произошло на улице Свердлова. По словам очевидцев, водитель ехал по среднему ряду за бетономешалкой. Судя по всему, он решил опередить ее и перестроился в крайний правый ряд, но там была припаркована фура. Затем легковушка резко затормозила и врезалась в столб.

Движение на Свердлова некоторое время было перекрыто, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Татьяна Харлинская, руководитель пресс-службы ГАИ МВД Мингорисполкома:
По информации очевидцев, 20-летний водитель «БМВ» двигался со скоростью около 150 км/ч, не справился с управлением и врезался в осветительную мачту, в результате чего сразу скончался на месте.
По статистике, превышение скоростного режима – самая частая причина дорожно-транспортных происшествий. Поэтому столичная Госавтоинспекция обращается к водителям с просьбой не нарушать скоростной режим, потому что ценой этой ошибки может быть жизнь.

# Аварии # Авария в Минске # авто # Фотофакт # Татьяна Харлинская # ГАИ МВД Мингорисполкома

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