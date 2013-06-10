2 человека погибли в аварии с участием мотоцикла в Старых Дорогах

Новости Беларуси. Жуткая авария в Старых Дорогах. Авария с участием мотоцикла унесла жизни двух молодых людей.

Погибли 24-летний юноша, который управлял байком, и пассажирка - 22-летняя девушка. Оба жители Слуцка.

По предварительной версии, несчастный случай спровоцировал водитель иномарки. Он выехал на встречную полосу движения. Со слов очевидцев, на месте трагедии скорость ограничена до 40 км/ч. Отмечается также, что юноша не имел водительского удостоверения. Юноша и девушка были доставлены в больницу в тяжелом состоянии. Но спасти пострадавших не удалось, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.