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Новости по тегу #ГАИ ГУВД Мингорисполкома

В Минске грузовик сбил водителя электровелосипеда – пострадавший в больнице
09 октября 2026 13:28

В Минске грузовик сбил водителя электровелосипеда – пострадавший в больнице

В Минске произошло ДТП, несовершеннолетний водитель мотоцикла в больнице
04 октября 2026 09:20

В Минске произошло ДТП, несовершеннолетний водитель мотоцикла в больнице

В центре Минска из-за строительства метро изменяется движение транспорта
12 мая 2026 09:29

В центре Минска из-за строительства метро изменяется движение транспорта

ГАИ проверяет соблюдение ПДД водителями минских автобусов
12 мая 2026 08:35

ГАИ проверяет соблюдение ПДД водителями минских автобусов

ГАИ Минска обратила внимание на столичные автобусы – что будет
11 мая 2026 16:20

ГАИ Минска обратила внимание на столичные автобусы – что будет

Снег, гололёд, короткий световой день и низкие температуры – в ГАИ напоминают о факторах риска
22 января 2026 08:05

Снег, гололёд, короткий световой день и низкие температуры – в ГАИ напоминают о факторах риска

ГАИ Минска в период праздников усиливает контроль за соблюдением ПДД
30 декабря 2025 06:31

ГАИ Минска в период праздников усиливает контроль за соблюдением ПДД

Сотрудник ГАИ рассказал, как изменится работа инспекции после принятия нового указа Президента
09 июня 2025 16:19

Сотрудник ГАИ рассказал, как изменится работа инспекции после принятия нового указа Президента

Какие трудности ожидают белорусских авто-новичков?
14 апреля 2014 06:44

Какие трудности ожидают белорусских авто-новичков?

Заместитель начальника ГАИ ГУВД Мингорисполкома Андрей Зырянов рассказал о новой системе маршрутного ориентирования водителей
19 марта 2014 04:37

Заместитель начальника ГАИ ГУВД Мингорисполкома Андрей Зырянов рассказал о новой системе маршрутного ориентирования водителей

Складывающие при ДТП фонарные столбы появились на улице академика Купревича в Минске
27 января 2014 17:43

Складывающие при ДТП фонарные столбы появились на улице академика Купревича в Минске

Экзамены по вождению в Беларуси начали фиксировать видеорегистраторы. Отзывы инструкторов и автокурсантов
10 января 2014 15:40

Экзамены по вождению в Беларуси начали фиксировать видеорегистраторы. Отзывы инструкторов и автокурсантов