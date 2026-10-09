Новости по тегу #ГАИ ГУВД Мингорисполкома

На улице Казимировской в Минске днем, 9 октября, случилось ДТП: грузовик GAZ сбил 20‑летнего мужчину, который ехал на электровелосипеде.
4 октября ночью произошло ДТП с участием мотоцикла и автомобиля. 17‑летний водитель мотоцикла Stels при повороте налево на проспекте Рокоссовского (в районе дома 62) не уступил дорогу автомобилю Baic.
В Минске идет строительство метро – схема движения на проспекте Машерова изменилась.
Автобусы – на контроле столичной Госавтоинспекции
Инспекторы проверяют техническое состояние транспорта и соблюдение водителями правил дорожного движения. При нарушениях ответственность могут понести как водители, так и должностные лица.
В холодную пору года особенно важно помнить: безопасность на дороге начинается с внимательного отношения к своему автомобилю. Инспекторы призывают проверять техническое состояние – тормоза, свет, шины, уровень жидкостей.
Предстоящие праздничные выходные – время радости и встреч, но именно сейчас безопасность на дорогах становится особенно важной.
«Госавтоинспекция в зоне парковок будет контролировать соблюдение правил дорожного движения вместе с оператором».
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