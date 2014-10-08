Минск: 24-летний водитель Peugeot погиб, врезавшись в столб

Новости Беларуси. 7 октября поздно вечером произошла трагедия на проспекте Жукова в Минске. 24-летний водитель Peugeot не справился с управлением и врезался в мачту освещения.

Столб вошел в салон автомобиля.

Машина была так искорежена, что спасателям пришлось деблокировали пострадавшего. Он скончался спустя несколько минут после «освобождения».

Погибшему было 24 года, до своего следующего дня рождения он не дожил всего несколько дней.

По словам очевидцев, молодой человек двигался быстро, предпринял непонятный маневр, машина ушла в неуправляемый занос и вылетела на бордюр, в результате чего и произошел удар.

DYSHA, пользователь форума Onliner.by (особенности авторской орфографии и пунктуации сохранены)::

Все произошло при мне, вначале парень на Пежо заехал на заправку Белгазпрома, видимо на встречу Пежо-клуба, буквально через пару минут он уже летел со стороны Харьковской в сторону Аэродромной в крайней левой. И его понесло, но выглядело это странно: то ли он хотел показать арабский дрифт, то ли в заносе хотел опять заехать на заправку, то ли хотел проскочить на развязку с Дзержинского... Но его выкинуло в столб. Куча искр и дыма. Когда я еще был там, пульс у парня был.

Как выяснилось, пигибший не был владельцем автомобиля. Хозяин со сврей версией случившегося объявился на форуме.

xShaman, пользователь форума Onliner.by (особенности авторской орфографии и пунктуации сохранены):

Машина моя. Пежо 406, 2002 г.в. 3,0 v6, 210 hp. Данному человеку я давал не раз свой автомобиль, и много кто брал у нас - просто прокатиться. В этот вечер такая же ситуация была. Он возле а-100 на Харьковской развернулся и пошел вниз к Жукова. Прямо на Т-образном перекрестке на 120+ км/ч его начинает носить. Он входит в неуправляемый занос. Затем в крайней левой цепляет бордюр так, что вылетает бампер, усилитель и фары!!! После боком входит в столб и там авто разворачивает на 180 градусов!!! Подушка боковая сработала, а толку? Столб вошел в салон!!! ПРОСТО ВОШЕЛ В САЛОН где водитель сидел...

p.s. ...у парня заднеприводная машина и он по привычке в заносе сбросил газ... ESP он отключил заранее.... Тормоз он даже не трогал... В конце только выжал сцепление. Передача была включена 4ая, отсечка на 3ей 140+, так что шел он хорошо... у него был нормальный стаж и всегда он нормально ездил.. Это все произошло на моих глазах.... Соболезную близким... И не понимаю как он так... Берегите себя!!!»

Пежо 406 с двигателем V6 объемом 3,0 литра (210 л. с.) - это самая мощная серийная версия данной модели.

Расследованием по факту аварии занимается Следственный комитет.

К несчастью, осветительные мачты «мешают» любителям скорости довольно часто.

Так, на проспекте Дзержинского пьяный водитель уходил от ГАИ и врезался в столб. А на проспекте Независимости водитель легковушки просто не справился с управлением - последствия теже. В этих случаях пострадавших нет. А вот в ДТП на улице Свердлова в Минске погиб молодой парень.

По словам очевидцев, водитель ехал по среднему ряду за бетономешалкой. Судя по всему, он решил опередить ее и перестроился в крайний правый ряд, но там была припаркована фура. Легковушка резко затормозила и врезалась в столб. От удара автомобиль буквально разорвало на две части. Смотрите видео.