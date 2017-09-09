Смертельная авария в Минске: машина врезалась в столб, водитель погиб на месте

Новости Беларуси. 9 августа на проспекте Дзержинского в Минске произошла страшная авария – автомобиль врезался в фонарный столб и сгорел. Водитель погиб.
Как сообщает МЧС, информация о столкновении и возгорании машины была получена в 6 утра. В ходе тушения огня сотрудники МЧС обнаружили на водительском сидении труп. Автомобиль в результате ДТП был поврежден полностью.
Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на начальника отдела агитации и пропаганды ГАИ ГУВД Мингорисполкома Сергея Зараника, водитель проехал светофор на красный свет. Это заметили сотрудники ППС. При пересечении перекрестка на проспекте Дзержинского и проспекте Любимова водитель не смог справиться с управлением, врезался в столб и погиб на месте.
Проводится проверка для установления причин ДТП.
В начале месяца в Минской области случилась крупная авария: легковой автомобиль врезался в КамАЗ – здесь подробнее.