Смертельная авария в Минске: машина врезалась в столб, водитель погиб на месте

Как сообщает МЧС, информация о столкновении и возгорании машины была получена в 6 утра. В ходе тушения огня сотрудники МЧС обнаружили на водительском сидении труп. Автомобиль в результате ДТП был поврежден полностью.

Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на начальника отдела агитации и пропаганды ГАИ ГУВД Мингорисполкома Сергея Зараника, водитель проехал светофор на красный свет. Это заметили сотрудники ППС. При пересечении перекрестка на проспекте Дзержинского и проспекте Любимова водитель не смог справиться с управлением, врезался в столб и погиб на месте.