Бесправник бросился на инспектора ГАИ с кувалдой в Островецком районе

Новости Беларуси. В Островецком районе водитель на «Жигулях» проигнорировал требование инспектора ГАИ об остановке и попытался скрыться. Завязалась погоня.

Далеко уйти правонарушителю не удалось: свернув на поле, автомобиль забуксировал в земле.

Водителю ничего не оставалось, кроме как сдаться. Но не тут-то было.

Мужчина выскочил из машины с кувалдой и бросился в сторону инспектора.

Такие случаи заканчиваются по-разному: иногда человеческими жертвами, порой разбитым автомобилем... А в этой истории пострадавших, к счастью, нет.

Чтобы заставили дебошира бросить на землю опасный предмет, сотруднику ГАИ хватило 2-х выстрелов в воздух из табельного пистолета.

Как выяснилось, 43-летний нарушитель никогда не имел водительских прав. Из всех необходимых документов он смог предъявить лишь свидетельство о регистрации автомобиля.

Олег Дук, старший инспектор отделения агитации и пропаганды УГАИ УВД Гродненского облисполкома:

Нарушитель не имел водительских прав. Более того, он уже был судим за умышленное причинение легкого телесного повреждения. Сейчас на него составлено 6 административных протоколов и возбуждено уголовное дело за угрозу применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел.

К несчастью, ЧП и аварии по вине бесправников на белорусских дорогах не редкость.

Напомним, нетрезвый мужчина, который никогда не имел прав, стал виновником дорожной трагедии в Вилейском районе. Вблизи деревни Малевичи 27-летний мужчина не справился с управлением, выехал на левую обочину и врезался в ограждение жилого дома, после чего машина опрокинулась. В результате аварии погибла 27-летняя девушка-пассажир. Подробности смотрите на видео.