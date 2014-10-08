Прямой эфир

Фура сбила повозку с семьёй под Рогачёвом: мать погибла на месте, ее 6-летняя дочь скончалась в больнице

08 октября 2014 06:59
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. 3 октября в Рогачевском районе Гомельской области фура «Рено-Магнум» сбила гужевую повозку, в которой находилась семья: гражданские супруги и двое детей.

31-летняя женщина скончалась на месте, ее 7-летняя дочь от полученных травм умерла в больнице 7 октября.

8-летний мальчик остается под наблюдением врачей.   

Травмы также получил водитель фуры - гражданин Украины (фура от столкновения съехала в кювет и опрокинулась). Он госпитализирован.

Повозка была обозначена световозвращающими элементами.

В отношении водителя фуры возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшего смерть по неосторожности.

Выяснение обстоятельств дорожной трагедии продолжается.

Подобная авария произошла ранее на дороге Бобруйск-Глуск-Любань.

Микроавтобус врезался в телегу: погибли два человека и конь.

30-летний водитель микроавтобуса при встречном разъезде с другим автомобилем врезался в телегу, которая двигалась в попутном направлении. В ней находились мужчина 1967 года рождения и женщина 1973 года рождения. Телега, как и в предыдущей истории, имела светоотражающие элементы. Смотрите видео.

# Аварии # авто # Авария в Гомельской области # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Пьяная работница автомойки в Минске угнала автомобиль и попала на нем в аварию
07 октября 2014 18:19

Пьяная работница автомойки в Минске угнала автомобиль и попала на нем в аварию

С 8 по 10 октября движение транспорта в Минске будет ограничено
07 октября 2014 18:01

С 8 по 10 октября движение транспорта в Минске будет ограничено

Жалоба на СТО: Мужчина сдал «Опель» в ремонт, но даже спустя 45 дней его никак не могут починить
07 октября 2014 13:21

Жалоба на СТО: Мужчина сдал «Опель» в ремонт, но даже спустя 45 дней его никак не могут починить