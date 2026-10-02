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Новости по тегу #Аварии

В Минске произошло ДТП с участием автобуса и трамвая: два пассажира в больнице
02 октября 2026 12:11

В Минске произошло ДТП с участием автобуса и трамвая: два пассажира в больнице

Трехлетний ребенок попал под колеса грузовика в Минске – мальчика доставили в больницу
29 сентября 2026 14:36

Трехлетний ребенок попал под колеса грузовика в Минске – мальчика доставили в больницу

В Смолевичском районе произошло смертельное ДТП с участием пешехода
22 сентября 2026 07:29

В Смолевичском районе произошло смертельное ДТП с участием пешехода

В Швейцарии в ДТП с туристическим автобусом погибли 5 человек
11 сентября 2026 12:49

В Швейцарии в ДТП с туристическим автобусом погибли 5 человек

В Минске на перекрестке улиц Чкалова и Брилевская столкнулись Toyota и Tesla, один человек в больнице
31 августа 2026 16:18

В Минске на перекрестке улиц Чкалова и Брилевская столкнулись Toyota и Tesla, один человек в больнице

На трассе М-3 произошло ДТП: один человек погиб, четверо пострадали
31 августа 2026 14:37

На трассе М-3 произошло ДТП: один человек погиб, четверо пострадали

Микроавтобус с белорусами рухнул в ущелье в Грузии, водитель выпрыгнул – подробности трагедии
13 августа 2026 17:11

Микроавтобус с белорусами рухнул в ущелье в Грузии, водитель выпрыгнул – подробности трагедии

ГАИ Беларуси перевели на усиленный вариант службы
01 августа 2026 13:47

ГАИ Беларуси перевели на усиленный вариант службы

Лобовое столкновение с маршруткой – смертельное ДТП произошло в Шумилинском районе
26 июля 2026 13:51

Лобовое столкновение с маршруткой – смертельное ДТП произошло в Шумилинском районе

В Европе за сутки произошли две тяжелые железнодорожные аварии
20 июня 2026 10:56

В Европе за сутки произошли две тяжелые железнодорожные аварии

Массовое ДТП в США: в Мичигане из-за непогоды столкнулись более 100 автомобилей
20 января 2026 10:57

Массовое ДТП в США: в Мичигане из-за непогоды столкнулись более 100 автомобилей

Не менее 20 человек погибли в крупном ДТП на юге Индии
24 октября 2025 07:44

Не менее 20 человек погибли в крупном ДТП на юге Индии