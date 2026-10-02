Новости по тегу #Аварии

2 октября на перекрестке улицы Максима Богдановича и проспекта Машерова произошло ДТП: водитель автобуса МАЗ при повороте направо не уступил дорогу трамваю, в результате чего транспортные средства столкнулись.
Трехлетнего малыша оставили на попечение 64-летнего дедушки. Только, судя по всему, в тот вечер ему самому было не до внука – у мужчины были признаки алкогольного опьянения.
Также пострадали пассажиры автомобиля: 14-летней девочке была оказана медицинская помощь на месте, две 16-летние девушки с полученными травмами были доставлены в учреждение здравоохранения.
Туристический автобус из Нидерландов на полной скорости врезался в дорожное ограждение, после чего перевернулся.
В Минске на перекрестке улиц Чкалова и Брилевская произошло ДТП с участием автомобилей Toyota и Tesla.
Водитель автомобиля Ford Galaxy выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомобилем Kia.
Накануне в горном регионе Гурия в глубокий овраг сорвался микроавтобус с 19 нашими туристами. Среди пострадавших шестеро несовершеннолетних, двое раненых сейчас находятся в реанимации.
Только за два дня на Брестчине произошло шесть ДТП, в которых пять человек погибли и столько же получили ранения.
В результате аварии погибла 57-летняя пассажирка легковушки.
В Англии, к северу от Лондона столкнулись два пассажирских состава. Один из машинистов погиб. Более 80 человек пострадали, 33 госпитализированы.
Причиной стал сильнейший снегопад, из-за которого видимость на дороге упала до нуля.
Там автобус столкнулся с мотоциклом.
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