Пьяная работница автомойки в Минске угнала автомобиль и попала на нем в аварию

Новости Беларуси. 7 октября утром в самом центре Минска образовалась внушительная пробка. От проспекта Дзержинского, вдоль Городского вала и до середины улицы Максима Богдановича автомобили двигались со скоростью метр в минуту.

Причиной затора стала авария напротив Суворовского училища: кроссовер врезался в бордюрный камень. Как выяснилось, машину с территории автомойки угнала одна из работниц, чтобы с комфортом доехать домой.

В крови девушки обнаружен алкоголь, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Анастасия Редько, старший инспектор по агитации и пропаганде отдела ГАИ РУВД Центрального района:

Медицинское освидетельствование показало у девушки 1,34 промилле алкоголя. В отношении девушки составлено два административных протокола: за дорожно-транспортное происшествие и за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Также решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту угона.