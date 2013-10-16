«Черная среда» для водителей в Минске: сразу две крупные аварии произошли в столице 16 октября. 1 человек погиб

Новости Беларуси. Сразу две крупные аварии произошли 16 октября в Минске. В одном случае легковушка на большой скорости вылетела на встречную полосу и врезалась в спецтехнику, которая чистила проезжую часть. Водитель малолитражки погиб на месте.

Во втором случае автобетоносмеситель столкнулся с рейсовым автобусом на МКАД. Один из пассажиров и водитель грузовика с черепно-мозговыми травмами различной степени тяжести доставлены в больницу.

Оба ДТП произошли когда не было ни осадков, ни тумана. А вот в ближайшие дни синоптики прогнозируют ухудшение погодных условий – ожидаются одновременно дожди и заморозки. Водителям стоит обратить внимание, что при перепадах температуры дороги становятся скользкими. Обстановку на проезжей части осложнят и туманы.

«Черная среда» для водителей. Так уже успели окрестить 16 октября. Сразу две крупные аварии произошли в столице. Причем одна из них – со смертельным исходом. Лобовое столкновение с дорожной техникой стоило жизни водителю легковушки.

Авария произошла на проспекте Независимости около 9-го клометра. Водитель «Рено» не просто вылетел на встречку, но и пересек три полосы прежде, чем врезался в «МАЗ».

Водитель «МАЗа» с дрожью в голосе вновь и вновь вспоминает момент столкновения с легковушкой.

Юрий Деменков, водитель «МАЗа»:

Я ровненько шел по правому ряду. И такая ерунда получилась. А он ехал со встречной по четвертому ряду, и в меня. Я видел, что он уже едет на меня, я остановился. В меня стоячего он и въехал. Может, плохо стало ему? Не знаю.

Татьяна Харлинская, руководитель пресс-службы ГАИ ГУВД Мингорисполкома:

Не исключается версия, что водителю «Рено» могло стать плохо и он потерял сознание или он умер до самого дорожно-транспортного происшествия. Потому что очевидцы говорят, что водитель проехал по встречной полосе в районе 150 метров.

Сразу три перекрытые полосы и, как результат, – многокилометровая пробка. В заторе оказались и водители, ехавшие с утра на работу. На кольцевой бетономешалка столкнулась с пассажирским автобусом, в салоне которого в этот момент находилось 10 человек. Автобус получил незначительные повреждения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Виталий Дембовский, помощник начальника Минского городского управления МЧС:

По прибытию к месту вызова было установлено, что водителю грузовика требуется помощь – он зажат в кабине грузового автомобиля. Подразделениями МЧС при помощи специального гидравлического инструмента водитель был деблокирован из кабины и передан бригаде скорой медицинской помощи.

Лишь по счастливой случайности никто не погиб, однако два человека пострадали. Один из пассажиров и водитель грузовика с черепно-мозговыми травмами различной степени тяжести доставлены в больницу.

Александр Ходич, врач-хирург травматологического отделения сочетанных повреждений Городской клинической больницы скорой медицинской помощи:

Был доставлен в приемное отделение Больницы скорой помощи пациент. Травма получена в результате ДТП на МКАД. В процессе обследования выявлен у него переломовывих левого бедра, перелом костей таза. Пациент взят в операционную, выполнено устранение вывиха и налажена система скелетного натяжения.

Сейчас пациент находится в отделении, готовится для планового оперативного вмешательства.

Внимательнее водителям следует быть и 17 октября. Синоптики обещают сложные погодные условия: дожди и заморозки и, как следствие, скользкие дороги. В ГАИ, кстати, рекомендуют уже «переобувать» автомобили в зимние шины. В ближайшие дни ожидаются также туманы, а, значит, видимость на дорогах ухудшится.