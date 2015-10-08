Крупная авария в Минске: на МКАД столкнулись пять автомобилей

Новости Беларуси. Авария на Минской кольцевой. По предварительной версии, автомобиль «Фольксваген Пассат» двигался во второй полосе внешнего кольца МКАД в направлении проспекта Победителей, в районе аквапарка машина заглохла и остановилась.

Водитель иномарки решил выйти из автомобиля и приоткрыл дверь.

Как раз это время в попутном направлении двигался «Фольксваген Гольф». Чтобы избежать наезда на дверь остановившейся машины, водитель взял левее, но избежать удара не удалось: «Фольксваген Гольф» задел дверь и остановился. В «Гольф» въехал ехавший следом «Фольксваген Поло», а в него в свою очередь – автомобиль «Рено», а в него – «Хонда».