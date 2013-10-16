Прямой эфир

Две крупные аварии в Перу: один автобус с пассажирами упал в овраг, второй – в пропасть

16 октября 2013 09:35
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Перу. Сразу два крупных ДТП с участием пассажирских автобусов произошли в Перу. В результате погибли как минимум 5 человек. Более 30 получили ранения.

В первом случае автобус, следовавший  в столицу страны Лиму, рухнул в  овраг. Причиной трагедии стало превышение скорости и скользкая дорога. В другой аварии пассажирский автобус также упал в пропасть. ДТП произошло из-за того, что под колесо попал камень, и водитель потерял управление.

Напомним, только в конце прошлой недели жертвами подобной аварии стали более 50 человек, в том числе 14 детей. Все погибшие ехали на грузовике. В Перу такой вид транспорта часто используется для перевозки людей из-за нехватки автобусов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Аварии # авто # Фотофакт # Аварии в Перу

Другие новости рубрики

Все новости
Страшная авария на железнодорожном переезде в Брестской области: от удара с поездом трактор разорвало на части, водитель погиб
16 октября 2013 08:46

Страшная авария на железнодорожном переезде в Брестской области: от удара с поездом трактор разорвало на части, водитель погиб

Пункт пропуска «Привалка» на белорусско-литовской границе частично открыт после реконструкции
15 октября 2013 15:18

Пункт пропуска «Привалка» на белорусско-литовской границе частично открыт после реконструкции

В Минске пьяный водитель сбил пешехода, а потом стал стрелять в инспектора ГАИ, который пытался его задержать
15 октября 2013 11:39

В Минске пьяный водитель сбил пешехода, а потом стал стрелять в инспектора ГАИ, который пытался его задержать