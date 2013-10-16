Крупная авария на МКАД: автобетоносмеситель столкнулся с пассажирским автобусом

Новости Беларуси. Два человека пострадали в результате крупной аварии на МКАД. Автобетоносмеситель в районе улицы Мирошниченко столкнулся с пассажирским автобусом.

В салоне в этот момент находились десять человек. Один из пассажиров и водитель грузовика с черепно-мозговыми травмами различной степени тяжести доставлены в больницу. Автобус получил незначительные повреждения.

На месте ЧП работали сотрудники ГАИ. Понадобилась и помощь спасателей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Виталий Дембовский, помощник начальника Минского городского управления МЧС:

По прибытию к месту вызова было установлено, что водителю грузовика требуется помощь: он зажат в кабине грузового автомобиля. Подразделениями МЧС при помощи специального гидравлического инструмента водитель был деблокирован из кабины и передан бригаде скорой медицинской помощи.