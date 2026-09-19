Новости по тегу #Зубры в Беловежской пуще

Поместье беловежского Деда Мороза превратится в интерактивное пространство. А еще – большой блогер-тайм с популярными белорусскими инфлюенсерами. Для любителей активного отдыха – индивидуальный и семейный забег по заповедной зоне.
Мужчина подошел к дикому животному слишком близко, в результате чего оно сбило его с ног.
«Чтобы люди не волновались, мы охотимся только на особей резервного генофонда, которые утратили свои функции репродуктивные и являются уже старыми особями».
Коллекция фигур и статуэток разместилась в Брестском облисполкоме, где встречают многочисленны, в том числе иностранные, делегации.
Они уже немного подросли и осваивают новые территории вместе с сородичами.
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