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Новости по тегу #Зубры в Беловежской пуще

«Зубр-Фест» пройдет в Беловежской пуще 25-26 сентября – узнали, что в программе
19 сентября 2026 17:31

«Зубр-Фест» пройдет в Беловежской пуще 25-26 сентября – узнали, что в программе

В польской части Беловежской пущи зафиксирован случай нападения зубра на человека
05 августа 2026 10:47

В польской части Беловежской пущи зафиксирован случай нападения зубра на человека

Без вреда для популяции! Как в Беларуси устроена охота на зубров – узнали в лесхозе
28 июня 2026 17:50

Без вреда для популяции! Как в Беларуси устроена охота на зубров – узнали в лесхозе

В Бресте открыли уникальный музей с коллекцией зубров
04 декабря 2025 11:18

В Бресте открыли уникальный музей с коллекцией зубров

Пятеро детёнышей беловежских зубров родились в Башкортостане
09 января 2025 13:43

Пятеро детёнышей беловежских зубров родились в Башкортостане

В Беловежской пуще посчитают количество зубров
01 февраля 2024 07:50

В Беловежской пуще посчитают количество зубров

В Беларуси обитает 35 % всей мировой популяции зубра
17 февраля 2020 06:30

В Беларуси обитает 35 % всей мировой популяции зубра

Рогатый экспорт. Зачем Молдове белорусские зубры?
06 февраля 2019 19:36

Рогатый экспорт. Зачем Молдове белорусские зубры?

2 миллиона евро потратят на международный проект по изучению популяции зубров
24 мая 2017 18:46

2 миллиона евро потратят на международный проект по изучению популяции зубров

Как проходит переселение зубров и для чего его устраивают
15 апреля 2017 17:16

Как проходит переселение зубров и для чего его устраивают

На 150 голов – 19 диких быков: самое большое стадо взрослых самцов зубров зарегистрировано в «Беловежской пуще»
27 февраля 2017 06:18

На 150 голов – 19 диких быков: самое большое стадо взрослых самцов зубров зарегистрировано в «Беловежской пуще»

Подсчет зубров в Беловежской пуще: число особей перевалило за 500 при норме в 350 голов
23 января 2017 07:29

Подсчет зубров в Беловежской пуще: число особей перевалило за 500 при норме в 350 голов