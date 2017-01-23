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Подсчет зубров в Беловежской пуще: число особей перевалило за 500 при норме в 350 голов

23 января 2017 07:29
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Новости Беларуси. Их уже больше полутысячи. В Беловежской пуще подсчитывают поголовье зубров. В январе это сделать намного легче, ведь многих животных в морозы подкармливают. По данным ученых, при норме в 350 голов количество зубров в Пуще перевалило отметку в 500 – это больше трети всех белорусских особей. К слову, охотоведы многих лесных хозяйств уже не первый год наблюдают настоящий бум, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Николай Булатовский, техник-охотовед Хвойницкого лесничества:
Все время идет прибыль зубра. Каждый год рождаемость молодых телят есть. 10-12 появляется.

Всего же за год на свет появилось полсотни зубрят. И это лучшая оценка экологии. Однако есть и обратная сторона медали – вред сельскому хозяйству. От веса зубра по-прежнему страдают озимые. Полная картина урона будет определена ближе к весне.

# общество # Зубры в Беловежской пуще

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