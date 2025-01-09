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Пятеро детёнышей беловежских зубров родились в Башкортостане

09 января 2025 13:43
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Радостные новости из Башкортостана, который стал домом для белорусских зубров. За вторую зимовку в семействе лесных великанов произошло пополнение: на свет появились 5 малышей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пятеро детёнышей беловежских зубров родились в Башкортостане-2

Они уже немного подросли и осваивают новые территории вместе с сородичами. Роликом, на котором запечатлены величественные звери, поделился глава российского региона. Идея создать популяцию белорусских зубров в Башкортостане появилась зимой 2023-го, когда Радий Хабиров приезжал в Минск с визитом. Уже в мае в российский регион доставили первых животных из Беловежской пущи, а в декабре приехала вторая партия. Стадо поселили в заповеднике, на охраняемой территории. О первом родившемся в Башкортостане зубренке стало известно в июне 2024 года.

# Зубры в Беловежской пуще # Животные

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