Пятеро детёнышей беловежских зубров родились в Башкортостане

Радостные новости из Башкортостана, который стал домом для белорусских зубров. За вторую зимовку в семействе лесных великанов произошло пополнение: на свет появились 5 малышей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Они уже немного подросли и осваивают новые территории вместе с сородичами. Роликом, на котором запечатлены величественные звери, поделился глава российского региона. Идея создать популяцию белорусских зубров в Башкортостане появилась зимой 2023-го, когда Радий Хабиров приезжал в Минск с визитом. Уже в мае в российский регион доставили первых животных из Беловежской пущи, а в декабре приехала вторая партия. Стадо поселили в заповеднике, на охраняемой территории. О первом родившемся в Башкортостане зубренке стало известно в июне 2024 года.