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Юбилей белорусских зубров: 70 лет назад их вернули в Беловежскую пущу

21 июля 2016 11:08
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Новости Беларуси. 70 лет исполняется со дня начала восстановления популяции зубра в Беловежской пуще.

Это одно из редчайших животных нашей планеты, и предмет особой гордости белорусов.

На территории нашей страны живет примерно четверть всех зубров планеты.  

Но, как известно, последнее животное, вольно живущее в лесу,  погибло еще в начале XX века. Попытка возродить популяцию была предпринята в тридцатые годы.

Правда, новый питомник по разведению чистокровных животных был организован лишь в 1946-ом.

Тогда в Беларусь переселились 5 особей.

В этом году популяция этих редких животных насчитывает 480 голов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# общество # Зубры в Беловежской пуще

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