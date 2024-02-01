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В Беловежской пуще посчитают количество зубров

01 февраля 2024 07:50
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Сколько в пуще великанов? Ученые начали подсчет зубров в Национальном парке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Беловежской пуще посчитают количество зубров-1

Сейчас все зубры делятся на пять основных группировок: северная, северо-западная, центральная, южная и юго-западная. Стада формируются самостоятельно и располагаются по всей территории Беловежской пущи. Чтобы оценить количество диких животных, изучаются их следы, проводятся визуальные наблюдения возле подкормок при помощи биноклей и фотоаппаратуры.

В Беловежской пуще посчитают количество зубров-4

Этот трудоемкий процесс требует многократных выездов к местам возможного нахождения зубров. В прошлом году в Беловежской пуще их насчитали 730. Сколько сейчас, станет известно примерно через три недели.

# Зубры в Беловежской пуще # общество

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