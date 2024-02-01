В Беловежской пуще посчитают количество зубров

Сколько в пуще великанов? Ученые начали подсчет зубров в Национальном парке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сейчас все зубры делятся на пять основных группировок: северная, северо-западная, центральная, южная и юго-западная. Стада формируются самостоятельно и располагаются по всей территории Беловежской пущи. Чтобы оценить количество диких животных, изучаются их следы, проводятся визуальные наблюдения возле подкормок при помощи биноклей и фотоаппаратуры.