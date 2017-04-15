Как проходит переселение зубров и для чего его устраивают

Новости Беларуси. В Беларуси продолжают переселять зубров. На этот раз две пары проследовали маршрутом с юга на север страны (наших зубров покупают также в России для смоленского поозерья и степей Казахстана). Специалисты утверждают, что такие шаги гарантируют сохранность вида и увеличение популяции. Побывали в Беловежской пуще и выяснили причины переезда в программе Новости «24 часа» на СТВ. К переселению зубров начинают готовить в обычном вольере для передержки. Здесь они привыкают к ограниченному пространству, кормушкам и, конечно же, вниманию многочисленных туристов. Но это уже вторая стадия. Сначала лесного исполина необходимо отловить из естественной среды.

Алексей Козырко, начальник отдела зуброведения Национального парка «Беловежская пуща»:

На всех подкоромочных площадках, где находятся стада зубров, были насторожены живоловушки. В них попали две особи – самец и самка. После чего они были доставлены в карантинные вольеры для передержки. Во время передержки проводится наблюдение за зубрами – их поведение, берутся анализы крови для получения ветеринарных документов, что они здоровы и могут быть перемещены. К слову, перевозят только молодых – до трех лет.

Петр Бутрим, СТВ:

Для отправки зубров, как правило, отлавливают из разных стад. Делается это для избегания близкородственных скрещиваний.

Если соблюдать это важное правило, то потомство переселенцев будет крепким и здоровым. Два года назад отсюда же 12 лесных гигантов отправились в Витебскую область, еще два десятка – в далекий Казахстан. Поэтому, к условиям их нового места обитания предъявляют серьезные требования. Сергей Коротя, младший научный сотрудник Национального парка «Беловежская пуща»:

Для содержания зубров нужны особые пригодные условия. Такие, как наличие урбанизированных площадей, структура лесов и наличие подкормочных площадей. В свою очередь, зубры любят березу и ольху, а также с удовольствием поедают ясень, граб и дуб. Миграция зубров помогает сохранить этот вид. В вольере же перед отъездом зубры проводят буквально 3-4 недели, а потом – в путь.

Алексей Козырко:

Ловушка настораживается, туда засыпается комбикорм, зерно.