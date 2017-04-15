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Как проходит переселение зубров и для чего его устраивают

15 апреля 2017 17:16
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Новости Беларуси. В Беларуси продолжают переселять зубров. На этот раз две пары проследовали маршрутом с юга на север страны (наших зубров покупают также в России для смоленского поозерья и степей Казахстана). Специалисты утверждают, что такие шаги гарантируют сохранность вида и увеличение популяции. Побывали в Беловежской пуще и выяснили причины переезда в программе Новости «24 часа» на СТВ.

К переселению зубров начинают готовить в обычном вольере для передержки.

Здесь они привыкают к ограниченному пространству, кормушкам и, конечно же, вниманию многочисленных туристов. Но это уже вторая стадия. Сначала лесного исполина необходимо отловить из естественной среды.

Как проходит переселение зубров и для чего его устраивают-1

Алексей Козырко, начальник отдела зуброведения Национального парка «Беловежская пуща»:
На всех подкоромочных площадках, где находятся стада зубров, были насторожены живоловушки.

В них попали две особи – самец и самка.

После чего они были доставлены в карантинные вольеры для передержки. Во время передержки проводится наблюдение за зубрами – их поведение, берутся анализы крови для получения ветеринарных документов, что они здоровы и могут быть перемещены.

К слову, перевозят только молодых – до трех лет.

Как проходит переселение зубров и для чего его устраивают-4

Петр Бутрим, СТВ: 
Для отправки зубров, как правило, отлавливают из разных стад. Делается это для избегания близкородственных скрещиваний. 

Если соблюдать это важное правило, то потомство переселенцев будет крепким и здоровым.

Два года назад отсюда же 12 лесных гигантов отправились в Витебскую область, еще два десятка – в далекий Казахстан. Поэтому, к условиям их нового места обитания предъявляют серьезные требования.

Сергей Коротя, младший научный сотрудник Национального парка «Беловежская пуща»:
Для содержания зубров нужны особые пригодные условия. Такие, как наличие урбанизированных площадей, структура лесов и наличие подкормочных площадей. В свою очередь, зубры любят березу и ольху, а также с удовольствием поедают ясень, граб и дуб.

Миграция зубров помогает сохранить этот вид. В вольере же перед отъездом зубры проводят буквально 3-4 недели, а потом – в путь.

Как проходит переселение зубров и для чего его устраивают-7

Алексей Козырко:
Ловушка настораживается, туда засыпается комбикорм, зерно.

Зубр заходит, сбивает насторожку, и двери за ним закрываются.

Безусловно, зубр – это главный символ Беловежской пущи, хотя на карте страны есть почти два десятка районов, где можно увидеть исполинов. По последним данным, белорусская популяция насчитывает не менее 500 особей. И смена прописки позволяет эту цифру со временем существенно увеличить.

# общество # Зубры в Беловежской пуще # Фотофакт # Пётр Бутрим # Алексей Козырко # Сергей Коротя

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