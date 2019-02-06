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Рогатый экспорт. Зачем Молдове белорусские зубры?

06 февраля 2019 19:36
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Новости Беларуси. В Молдову намерены отправить двух особей белорусских зубров,  сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 6 февраля в Налибокскую пущу приехала делегация из Кишинева. Наши исполины – и речь здесь идёт о самках – поддержат молдавскую популяцию, где сегодня насчитывается всего 7 зубров. Взамен Молдова отправит в Беларусь двух самцов.

Рогатый экспорт. Зачем Молдове белорусские зубры?-1

Николай Мунтиану приехал в Беларусь, чтобы увидеть зубров, которые отправятся в Молдову. Популяцию, когда-то вымершую, там восстанавливают с 2005 года. Сейчас в ней лишь семь особей. И чтобы это число выросло, нужна помощь извне.

Рогатый экспорт. Зачем Молдове белорусские зубры?-4

Николай Мунтиану, заместитель генерального директора агентства по лесному хозяйству (Молдова):
У нас самцы очень большие. Но у нас нет самок. И вот по нашей просьбе коллеги откликнулись. Сегодня мы уже здесь. Был подписан протокол о нашем сотрудничестве, о передаче и обмене этими зубрами.

Рогатый экспорт. Зачем Молдове белорусские зубры?-7

Для Молдовы зубр – животное знаковое. Оно изображено на гербе страны, поэтому свои исполины – задача стратегическая. И здесь Молдова рассчитывает на Беларусь.

Рогатый экспорт. Зачем Молдове белорусские зубры?-10

Сегодня у нас насчитывается более 90 зубров.

Рогатый экспорт. Зачем Молдове белорусские зубры?-13

К такой сделке – интерес взаимный. Ведь взамен Налибокская пуща получит двух самцов зубра из Молдовы. Особи внесены в родословную книгу в Польше. Их генотип на 5% отличается от наследственности наших животных.

Рогатый экспорт. Зачем Молдове белорусские зубры?-16

Василий Гурков, директор Республиканского ландшафтного заказника «Налибоки»:
Получение двух самцов из Молдовы будет для нас очень полезным. Для оживления, для придания толчка в развитии популяции. Именно самцы несут более, чем 90 % генетической информации при процессе воспроизводства.

Белорусские зубры будут жить на севере Молдовы в заказнике «Пэдура Домняскэ». И поменяют дикое содержание на так сказать, полный пансион. То есть – вольеры. В ближайшее время специалисты выберут конкретных самок, которые сменят гражданство.

Рогатый экспорт. Зачем Молдове белорусские зубры?-19

Дмитрий Боярович, СТВ:
Процесс отправки животных в другую страну достаточно долговременный. Оформление документов может занять до 10 месяцев. В целом же, белорусские зубры прибудут в Молдову, а молдавские – к нам к концу этого года.

# Зубры в Беловежской пуще # общество # Николай Мунтиану # Василий Гурков # Фотофакт

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