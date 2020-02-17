В Беларуси обитает 35 % всей мировой популяции зубра

Новости Беларуси. В Беларуси обитает уже 35 % всей мировой популяции зубра, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. В Беларуси обитает уже 35 % всей мировой популяции зубра, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Это главный результат охранных мероприятий по стабилизации и увеличению численности видов диких животных, исчезающих на глобальном уровне.
В стране сейчас сформированы 10 микропопуляций зубра и отмечается устойчивый прирост их поголовья. Менее чем за три десятка лет оно возросло более, чем в 6,2 раза. В дикой природе сейчас – 4442 особи.