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Их роду 120 тысяч лет: австралийские ученые раскрыли тайну происхождения зубров

19 октября 2016 10:12
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Новости Беларуси. Ученые раскрыли тайну происхождения зубров. С помощью анализа ДНК древних останков выяснилось, что

эти животные существуют уже более 120 тысяч лет.

Такие выводы озвучили австралийские исследователи.

Они изучили геном 64 зубров. Как результат – утверждение, что эти млекопитающие появились путем скрещивания между уже вымершими степными бизонами и предками современного крупного рогатого скота.

Ранее считалось, что зубры появились 12 тысяч лет назад.

Нынешнее открытие позволяет считать род европейских исполинов в 10 раз старше, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

# общество # Зубры в Беловежской пуще

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