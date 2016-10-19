Их роду 120 тысяч лет: австралийские ученые раскрыли тайну происхождения зубров

Новости Беларуси. Ученые раскрыли тайну происхождения зубров. С помощью анализа ДНК древних останков выяснилось, что
эти животные существуют уже более 120 тысяч лет.
Такие выводы озвучили австралийские исследователи.
Они изучили геном 64 зубров. Как результат – утверждение, что эти млекопитающие появились путем скрещивания между уже вымершими степными бизонами и предками современного крупного рогатого скота.
Ранее считалось, что зубры появились 12 тысяч лет назад.
Нынешнее открытие позволяет считать род европейских исполинов в 10 раз старше, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.