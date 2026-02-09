Прямой эфир

Новости по тегу #Зиновий Гозман

Усилены приёмные отделения и служба скорой помощи – как белорусские медики работают в сильные холода
09 февраля 2026 14:25

Усилены приёмные отделения и служба скорой помощи – как белорусские медики работают в сильные холода

Врачи, фельдшеры и медсёстры – в Минске трудится почти 45 тысяч медицинских работников
16 июня 2025 14:18

Врачи, фельдшеры и медсёстры – в Минске трудится почти 45 тысяч медицинских работников

Какие новые объекты здравоохранения появятся в Минске – узнали у эксперта
16 июня 2025 14:15

Какие новые объекты здравоохранения появятся в Минске – узнали у эксперта

«Он обслуживает жителей не только нашего района». Кабинет компьютерной томографии открыли в Молодечно
16 июня 2022 16:16

«Он обслуживает жителей не только нашего района». Кабинет компьютерной томографии открыли в Молодечно

«Пациент находится в сознании, он с нами разговаривает». Как будут лечить пациентов в ангиографическом кабинете в Молодечно
09 ноября 2020 15:19

«Пациент находится в сознании, он с нами разговаривает». Как будут лечить пациентов в ангиографическом кабинете в Молодечно

«Во время процедуры видят критическое сужение сосуда». Ангиографический кабинет появился в Молодечно
09 ноября 2020 07:09

«Во время процедуры видят критическое сужение сосуда». Ангиографический кабинет появился в Молодечно

Вместе против коронавируса. Какую помощь оказывает жителям оперативный штаб в Минской области
08 апреля 2020 14:22

Вместе против коронавируса. Какую помощь оказывает жителям оперативный штаб в Минской области