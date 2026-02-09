Новости по тегу #Зиновий Гозман

По поручению Министерства здравоохранения с 31 января по 3 февраля была организована работа службы скорой помощи и стационарных учреждений в режиме повышенной готовности. В настоящее время это распоряжение продлено по 12 февраля.
10,5 тысячи врачей, почти 18 тысяч сотрудников со средним специальным образованием и свыше 16 тысяч других медицинских работников.
Минск обеспечен объектами здравоохранения в полной мере. Но вместе с тем в настоящее время активное строительство ведется на девяти объектах, шесть из которых будут сданы в 2025 году.
07 октября 2026 20:47
07 октября 2026 20:25
07 октября 2026 20:12
07 октября 2026 19:58
07 октября 2026 19:34
07 октября 2026 19:19
07 октября 2026 19:14
07 октября 2026 19:07