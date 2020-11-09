«Во время процедуры видят критическое сужение сосуда». Ангиографический кабинет появился в Молодечно

Новости Беларуси. В Молодечно появился собственный ангиографический кабинет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Современное высокотехнологичное оборудование в Центральной районной больнице позволит выполнять не только диагностику сердечно-сосудистых заболеваний, но и проводить операции без боли и разрезов.

Ранее это было доступно только в столице. В среднем, сама процедура может длиться до получаса. Первыми подобное оборудование в центральном регионе опробовали врачи Солигорска. В будущем для Молодечно планируют закупить также аппараты МРТ и КТ.

Зиновий Гозман, первый заместитель начальника Главного управления по здравоохранению Миноблисполкома:

Человек попадает сюда в остром состоянии, ему проводится процедура. Во время процедуры видят критическое сужение сосуда и тут же, не выходя, ему вставляется стент – это такая полая трубочка, которая расширяет сосуд, не дает ему спасться, позволяет крови достигнуть сердца, напитать его и избежать развития инфаркта миокарда.