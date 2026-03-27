Новости по тегу #Юрий Пицко

Большая часть – это кражи горюче-смазочных материалов и факты взяточничества.
Правоохранители установили, что коммерческая структура, в которой трудились более тысячи водителей, отражала в бухгалтерском учете значительно заниженные суммы заработка работников.
Каждый день они выезжают в районы и наблюдают за работой аграриев и предприятий.
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