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Новости по тегу #Юрий Пицко

МВД: с начала весеннего сева выявлено 27 преступлений
27 марта 2026 07:55

МВД: с начала весеннего сева выявлено 27 преступлений

В Беларуси за неуплату налогов задержаны учредители одного из крупнейших таксопарков
09 сентября 2025 07:58

В Беларуси за неуплату налогов задержаны учредители одного из крупнейших таксопарков

Сотрудники МВД за время уборочной кампании выявили 142 преступления
27 августа 2025 07:10

Сотрудники МВД за время уборочной кампании выявили 142 преступления

Не меньше 200 долларов за встречу. Белорус брал деньги за положительное решение вопросов бизнесмена
30 августа 2022 08:05

Не меньше 200 долларов за встречу. Белорус брал деньги за положительное решение вопросов бизнесмена

Фальшивые деньги. Что делать, если обнаружили сомнительную купюру и какая ответственность грозит за подделку?
23 марта 2021 09:31

Фальшивые деньги. Что делать, если обнаружили сомнительную купюру и какая ответственность грозит за подделку?

Мясо, икра, пиротехника. В Минске задержаны подозреваемые в незаконной торговле
04 января 2021 16:22

Мясо, икра, пиротехника. В Минске задержаны подозреваемые в незаконной торговле

Династия милиционеров Пицко - оперативный талант по наследству!
04 марта 2015 08:29

Династия милиционеров Пицко - оперативный талант по наследству!