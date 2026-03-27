МВД: с начала весеннего сева выявлено 27 преступлений

Во время подготовки и проведения посевной кампании перед милицией стоит ключевая задача – не допустить посягательств на имущество сельхозпредприятий и обеспечить исправность техники, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

С начала сезона сотрудники органов внутренних дел уже раскрыли 27 преступлений. Большая часть – это кражи горюче-смазочных материалов и факты взяточничества.