МВД: с начала весеннего сева выявлено 27 преступлений

Во время подготовки и проведения посевной кампании перед милицией стоит ключевая задача – не допустить посягательств на имущество сельхозпредприятий и обеспечить исправность техники, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
С начала сезона сотрудники органов внутренних дел уже раскрыли 27 преступлений. Большая часть – это кражи горюче-смазочных материалов и факты взяточничества.
Юрий Пицко, заместитель начальника ГУБЭП МВД Беларуси:
Так, на Минщине вскрыты факты коррупции в сельскохозяйственной организации Логойского района. Главный инженер получал деньги за положительный выбор коммерческих структур в качестве подрядных организаций по ремонту техники и поставщика запасных частей. В Брестской области по материалам Пинского РОВД возбуждено уголовное дело в отношении тракториста хозяйства, похитившего порядка 1,5 тонны дизельного топлива. За мелкие хищения привлечены к административной ответственности 39 лиц. Выявлено 32 случая незаконного обращения нефтяного жидкого топлива. Установлено 6 фактов управления транспортом водителями агропредприятий в состоянии опьянения.
В приоритете остается профилактика. В каждом районе созданы мобильные группы, которые ежедневно, включая ночные часы, контролируют сохранность материальных ценностей. Все выявленные нарушения получают принципиальную правовую оценку.
Аграрии Брестской области начали сев льна.