Не меньше 200 долларов за встречу. Белорус брал деньги за положительное решение вопросов бизнесмена

Новости Беларуси. Фигурантом уголовного дела стал сотрудник одного из крупных столичных предприятий. Замначальника управления снабжения брал взятки за положительное решение вопросов индивидуального предпринимателя, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Преступное сотрудничество продолжалось больше года. Пока на след любителя легких денег не вышли сотрудники управления по борьбе с экономической преступностью. Задержали его в момент передачи очередной суммы денег.