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Не меньше 200 долларов за встречу. Белорус брал деньги за положительное решение вопросов бизнесмена

30 августа 2022 08:05
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Новости Беларуси. Фигурантом уголовного дела стал сотрудник одного из крупных столичных предприятий. Замначальника управления снабжения брал взятки за положительное решение вопросов индивидуального предпринимателя, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Не меньше 200 долларов за встречу. Белорус брал деньги за положительное решение вопросов бизнесмена-1

Преступное сотрудничество продолжалось больше года. Пока на след любителя легких денег не вышли сотрудники управления по борьбе с экономической преступностью. Задержали его в момент передачи очередной суммы денег.

Не меньше 200 долларов за встречу. Белорус брал деньги за положительное решение вопросов бизнесмена-4

Юрий Пицко, заместитель начальника УБЭП ГУВД Минска:
Установлено, что незаконное денежное вознаграждение фигурант получал ежемесячно на протяжении более года от 46-летнего индивидуального предпринимателя, который также был задержан оперативниками. Суммы, передаваемые в качестве взятки, были разными, но не менее 200 долларов США за каждую из встреч.

# Коррупция # происшествия # Юрий Пицко # Фотофакт

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