Не меньше 200 долларов за встречу. Белорус брал деньги за положительное решение вопросов бизнесмена

Новости Беларуси. Фигурантом уголовного дела стал сотрудник одного из крупных столичных предприятий. Замначальника управления снабжения брал взятки за положительное решение вопросов индивидуального предпринимателя, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Преступное сотрудничество продолжалось больше года. Пока на след любителя легких денег не вышли сотрудники управления по борьбе с экономической преступностью. Задержали его в момент передачи очередной суммы денег.
Юрий Пицко, заместитель начальника УБЭП ГУВД Минска:
Установлено, что незаконное денежное вознаграждение фигурант получал ежемесячно на протяжении более года от 46-летнего индивидуального предпринимателя, который также был задержан оперативниками. Суммы, передаваемые в качестве взятки, были разными, но не менее 200 долларов США за каждую из встреч.