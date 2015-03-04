Династия милиционеров Пицко - оперативный талант по наследству!

О них пишут в газетах. О них снимают кино. О них пишут песни. Часто хвалят и благодарят. 4 марта отмечается День белорусской милиции. В студии программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ подполковник милиции в отставке Жорж Пицко, и начальник отдела по борьбе с экономическими преступлениями Фрунзенского РУВД города Минска Юрий Пицко:

Сотрудник милиции подаёт хороший пример. Но не мешает ли это в обычной жизни? Не тяжело ли все время держать себя в форме?

Юрий Пицко, начальник отдела по борьбе с экономическими преступлениями Фрунзенского РУВД г.Минска:

Наверное, эта выправка (прим.ред. «осанка, манера держаться собранно, подтянуто) становится уже как инстинкт. Я считаю это положительной чертой характера, ведь это хорошо - быть примером.

Жорж Пицко, подполковник милиции в отставке:

Страдает семья. Это ненормированный день. Это не значит, что ты ушёл в девять, а вернулся в шесть вечера и лёг спать. Спать приходится как придётся!

Юрий, будучи ребёнком, имел пример. И Вы так смело и отважно решили пойти по стопам отца?

Жорж Пицко, подполковник милиции в отставке:

Это уже было в третьем поколении. В 2001 году окончив школу он подошёл ко мне и сказал: «Папа, я хочу поступить в Академию». Я спросил: «Потянешь? Это очень сложная работа, но если ты для себя решишь - я не против!»