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Династия милиционеров Пицко - оперативный талант по наследству!

04 марта 2015 08:29
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О них пишут в газетах. О них снимают кино. О них пишут песни. Часто хвалят и благодарят. 4 марта отмечается День белорусской милиции. В студии программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ подполковник милиции в отставке Жорж Пицко, и начальник отдела по борьбе с экономическими преступлениями Фрунзенского РУВД города Минска Юрий Пицко:

Сотрудник милиции подаёт хороший пример. Но не мешает ли это в обычной жизни? Не тяжело ли все время держать себя в форме?

Юрий Пицко, начальник отдела по борьбе с экономическими преступлениями Фрунзенского РУВД г.Минска:
Наверное, эта выправка (прим.ред. «осанка, манера держаться собранно,  подтянуто) становится уже как инстинкт. Я считаю это положительной чертой характера, ведь это хорошо - быть примером. 

Жорж Пицко, подполковник милиции в отставке:
Страдает семья. Это ненормированный день. Это не значит, что ты ушёл в девять, а вернулся в шесть вечера и лёг спать. Спать приходится как придётся!

Юрий, будучи ребёнком, имел пример. И Вы так смело и отважно решили пойти по стопам отца?

Жорж Пицко, подполковник милиции в отставке:
Это уже было в третьем поколении. В 2001 году окончив школу он подошёл ко мне и сказал: «Папа, я хочу поступить в Академию». Я спросил: «Потянешь? Это очень сложная работа, но если ты для себя решишь - я не против!»

# Милиция Беларуси # Юрий Пицко

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