Мясо, икра, пиротехника. В Минске задержаны подозреваемые в незаконной торговле

Новости Беларуси. В столице незаконно продавали икру, мясную продукцию и пиротехнику. Так, сотрудники милиции задержали 31-летнюю россиянку, двух минчанок, не являвшихся индивидуальными предпринимателями, и 57-летнего мужчину, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Они реализовывали икру и рыбные консервы российского производства. Изъято более 1000 банок общей стоимостью 9500 рублей. В отношении правонарушителей составлены протоколы. Также милицией задержаны супруги, торговавшие мясной продукцией.

Юрий Пицко, начальник отдела управления по борьбе с экономическими преступлениями ГУВД Мингорисполкома:

Установлено, что на протяжении полутора лет 37-летний бухгалтер столичного предприятия по продаже мясных продуктов вместе со своим мужем похищала со склада продукцию, а затем продавала ее по цене, ниже рыночной. Своими действиями супружеская пара нанесла ущерб организации на сумму более 28 тысяч рублей. В отношении супругов Ленинским РОСК Минска возбуждено уголовное дело.