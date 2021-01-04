Прямой эфир

Мясо, икра, пиротехника. В Минске задержаны подозреваемые в незаконной торговле

04 января 2021 16:22
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В столице незаконно продавали икру, мясную продукцию и пиротехнику. Так, сотрудники милиции задержали 31-летнюю россиянку, двух минчанок, не являвшихся индивидуальными предпринимателями, и 57-летнего мужчину, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Мясо, икра, пиротехника. В Минске задержаны подозреваемые в незаконной торговле-1

Они реализовывали икру и рыбные консервы российского производства. Изъято более 1000 банок общей стоимостью 9500 рублей.

В отношении правонарушителей составлены протоколы. Также милицией задержаны супруги, торговавшие мясной продукцией.

Мясо, икра, пиротехника. В Минске задержаны подозреваемые в незаконной торговле-4

Юрий Пицко, начальник отдела управления по борьбе с экономическими преступлениями ГУВД Мингорисполкома:
Установлено, что на протяжении полутора лет 37-летний бухгалтер столичного предприятия по продаже мясных продуктов вместе со своим мужем похищала со склада продукцию, а затем продавала ее по цене, ниже рыночной. Своими действиями супружеская пара нанесла ущерб организации на сумму более 28 тысяч рублей. В отношении супругов Ленинским РОСК Минска возбуждено уголовное дело.

Мясо, икра, пиротехника. В Минске задержаны подозреваемые в незаконной торговле-7

Еще один случай незаконной торговли – двое мужчин сбывали пиротехнику. Один из них продавал петарды и фейерверки через интернет, второй – реализовывал продукцию в павильоне на одном из рынков города. Изъято более 4 тысяч единиц пиротехники на сумму 300 рублей.

# Мошенничество # происшествия # Юрий Пицко # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В Вилейском районе утонули два рыбака
04 января 2021 13:50

В Вилейском районе утонули два рыбака

В Минске при вспышке газовоздушной смеси пострадал мужчина
04 января 2021 13:45

В Минске при вспышке газовоздушной смеси пострадал мужчина

Милиция проводит проверку по факту блокировки дороги на Романовской Слободе
04 января 2021 10:38

Милиция проводит проверку по факту блокировки дороги на Романовской Слободе