Фальшивые деньги. Что делать, если обнаружили сомнительную купюру и какая ответственность грозит за подделку?

Желание улучшить свое благосостояние с помощью фальшивых денег – тема не новая, в том числе и на территории нашей страны. Список топ среди купюр, которые больше всего полюбились мошенникам, открывают доллары США, второе место преступники отдают российским рублям, евро занимает третью позицию.

Юрий Пицко, начальник отдела УБЭП ГУВД Мингорисполкома:

На территории Республики Беларусь было возбуждено 250 уголовных дел по фактам обнаружения долларов США, 211 уголовных дел по фактам обнаружения российских рублей поддельных, а также 41 уголовное дело по фактам обнаружения поддельных евро. Также имелись случаи возбуждения уголовных дел по фактам обнаружения поддельных белорусских купюр.

И хоть подделать белорусскую валюту крайне сложно, опытные мошенники не перестают совершенствовать свое мастерство. Когда на кону высокий заработок, жажда наживы не дает покоя, поэтому в ход идут не только изобретательность преступников, но и новейшие технологии. Юрий Пицко:

Доллары США, как правило, подделываются с использованием плоской офсетной печати, номера на купюры наносятся с использованием электро-фотопечати. Российские рубли, а также евро подделываются с использованием капельно-струйной печати. И, к сожалению, белорусские рубли подделываются с использованием капельно-струйной печати с имитацией защитной нити, а также водяного знака.

А если в ваших руках оказалась сомнительная купюра, доверьтесь интуиции, не играйте с огнем. Лучший выход из ситуации – обратиться за помощью к сотрудникам правоохранительных органов. Юрий Пицко:

Если купюра является ветхой, гражданин вправе обратиться в банковское учреждение для проведения соответствующего исследования. Как правило, денежные средства подделываются, попадают к нам с сопредельных государств, в том числе с территории Российской Федерации, подделывают наиболее крупные номиналы банкнот такие, как 50 и 100 долларов, 200 и 500 евро, также 1 000 и 5 000 российских рублей.

К слову, безнаказанным не останется никто. Об этом красноречиво рассказывает последняя статистика. Только за 2020 год на территории Беларуси было возбуждено свыше пятисот уголовных дел по факту изготовления и дальнейшего использования липовых купюр, причем 215 преступлений выявили в Минске.