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Минобороны РФ: пораженный «Орешником» завод во Львове обслуживал F-16

12 января 2026 14:33
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Минобороны РФ: пораженный «Орешником» завод во Львове обслуживал F-16-0

Минобороны РФ сообщило, что российские войска ударом комплекса «Орешник» вывели из строя Львовский авиаремонтный завод, где обслуживались F‑16, МиГ‑29 и производились ударные дроны. Поражены цеха, склады и аэродромная инфраструктура. Об этом пишет РИА Новости.

Дополнительно применялись «Искандеры» и «Калибры» – ими атаковали киевские предприятия по сборке беспилотников и энергетические объекты, связанные с ВПК.

Удар стал ответом на попытку ВСУ атаковать резиденцию Владимира Путина 28 декабря: из Сумской и Черниговской областей было запущено 91 дрон, но все они были сбиты, ущерба и пострадавших нет.

Фото: pixabay

# Международная политика # Оружие и боеприпасы

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