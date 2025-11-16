Более 20 человек пострадали при взрывах на химическом заводе в Буэнос-Айресе

Более 20 человек получили ранения в результате серии мощных взрывов на химическом заводе в Буэнос-Айресе. Момент ЧП был заснят местным телевидением, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Огонь быстро охватил пять предприятий. Пожар также нанес ущерб прилегающей крупной электростанции. К утру от зданий остались лишь обломки и пепел. Спасательные службы продолжают работу, пытаясь устранить последствия катастрофы и установить точную причину цепи взрывов. Власти сообщают, что произошедшее стало серьезным ударом по промышленной инфраструктуре Буэнос-Айреса.