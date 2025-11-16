Прямой эфир

Более 20 человек пострадали при взрывах на химическом заводе в Буэнос-Айресе

16 ноября 2025 07:45
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Более 20 человек получили ранения в результате серии мощных взрывов на химическом заводе в Буэнос-Айресе. Момент ЧП был заснят местным телевидением, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Более 20 человек пострадали при взрывах на химическом заводе в Буэнос-Айресе-2

Огонь быстро охватил пять предприятий. Пожар также нанес ущерб прилегающей крупной электростанции. К утру от зданий остались лишь обломки и пепел. Спасательные службы продолжают работу, пытаясь устранить последствия катастрофы и установить точную причину цепи взрывов. Власти сообщают, что произошедшее стало серьезным ударом по промышленной инфраструктуре Буэнос-Айреса.

# Взрыв

Другие новости рубрики

Все новости
«Холодный душ» для Литвы – как Вильнюс отреагировал на открытие Польшей двух КПП на границе с Беларусью?
15 ноября 2025 18:26

«Холодный душ» для Литвы – как Вильнюс отреагировал на открытие Польшей двух КПП на границе с Беларусью?

Литовские тягачи в знак протеста проехались по улицам Вильнюса
15 ноября 2025 13:45

Литовские тягачи в знак протеста проехались по улицам Вильнюса

В США допустили, что Зеленский не вернется в Украину из зарубежного визита
15 ноября 2025 12:10

В США допустили, что Зеленский не вернется в Украину из зарубежного визита