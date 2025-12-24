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В Москве произошёл взрыв, погибли три человека

24 декабря 2025 06:54
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В Москве произошёл взрыв, погибли три человека-0

На юге Москвы при взрыве погибли 2 сотрудника дорожно-патрульной службы, пишет РИА Новости.

ЧП произошло ночью с 23 на 24 декабря. Сообщается, что сотрудники ДПС обратили внимание на нахождение подозрительного лица вблизи служебной полицейской машины. Когда они подошли ближе к транспортному средству, произошел взрыв. Сотрудники полиции скончались от полученных ран. Третий, находившийся возле автомобиля, также скончался.

Установлены личности сотрудников ДПС, погибших при взрыве в Москве

Фото: Pinterest

# Взрыв # ЧП

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