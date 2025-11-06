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Семь человек пострадали при взрыве автомобиля в Нью-Йорке

06 ноября 2025 10:31
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Семь пожарных пострадали при взрыве горящего автомобиля в Нью-Йорке. Сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Они получили ожоги различной степени тяжести. Трое госпитализированы.

Семь человек пострадали при взрыве автомобиля в Нью-Йорке-2

Их состояние оценивается как серьезное. По данным очевидцев, взрыв разметал металлические обломки по тротуару и накрыл спасателей ударной волной. Пламя охватило сразу несколько машин. На место были мгновенно стянуты следователи пожарного бюро и сотрудники отдела по предотвращению возгораний.

Огонь удалось локализовать в течение часа. Следователи предполагают, что причиной взрыва стала утечка топлива или неисправность электросистемы автомобиля. Рассматривается и версия умышленного поджога.

# Новости США # Взрыв

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