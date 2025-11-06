Семь человек пострадали при взрыве автомобиля в Нью-Йорке

Семь пожарных пострадали при взрыве горящего автомобиля в Нью-Йорке. Сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Они получили ожоги различной степени тяжести. Трое госпитализированы.

Их состояние оценивается как серьезное. По данным очевидцев, взрыв разметал металлические обломки по тротуару и накрыл спасателей ударной волной. Пламя охватило сразу несколько машин. На место были мгновенно стянуты следователи пожарного бюро и сотрудники отдела по предотвращению возгораний.

Огонь удалось локализовать в течение часа. Следователи предполагают, что причиной взрыва стала утечка топлива или неисправность электросистемы автомобиля. Рассматривается и версия умышленного поджога.