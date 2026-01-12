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Сколько работников задействовано в Минске в системе социальной защиты – узнали в Мингорисполкоме

12 января 2026 14:50
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2026-й объявлен Годом белорусской женщины. В поздравлении, адресованном жителям страны, глава государства отметил: пусть этот год станет праздником любви, уважения и признательности. Тем самым подчеркивая роль женщин в сохранении семьи и общества. Ответственность, компетентность и невероятное трудолюбие – качества, которые присущи женщине-труженице. Теплота, чуткость и доброе сердце отличают женщину-мать. Белоруски умело лавируют между дедлайнами на работе и школьными собраниями, между личными мечтами и заботой о близких. О том, как им это удается и какую поддержку оказывает государство, поговорили в студии ток-шоу «Большой город» на СТВ.

Материальная помощь – какую поддержку государство оказывает многодетным семьям

Юлия Алексеюк, ведущая:
В Минске более 5 тысяч человек получают социальное обслуживание. Мы знаем, что недавно у сотрудников этой отрасли был праздник профессиональный. Помощь населению чаще всего оказывают именно женщины. Сколько работников задействованы в Минске?

Сколько работников задействовано в Минске в системе социальной защиты – узнали в Мингорисполкоме-2

Ольга Василевская, заместитель председателя комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома:
В целом в системе социальной защиты города Минска задействованы более 3,5 тысяч работников. Если мы говорим о тех, кто непосредственно осуществляет социальную помощь на дому, наши социальные работники, наши сиделки, то на 5 тысяч человек, которым мы предоставляем соцуслуги на дому, всего лишь 644 работника. Практически 85 % – это все-таки женская профессия. Как раз таки оказывая социальную помощь мы проявляем всю свою заботу, все данное природой – эмпатию к людям, гуманизм, человечность. Поэтому система социальной защиты – это сегодня женское лицо.

Подробности в видео.

# Юлия Алексеюк # Ольга Василевская # Социальная помощь

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