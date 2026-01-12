Сколько работников задействовано в Минске в системе социальной защиты – узнали в Мингорисполкоме

2026-й объявлен Годом белорусской женщины. В поздравлении, адресованном жителям страны, глава государства отметил: пусть этот год станет праздником любви, уважения и признательности. Тем самым подчеркивая роль женщин в сохранении семьи и общества. Ответственность, компетентность и невероятное трудолюбие – качества, которые присущи женщине-труженице. Теплота, чуткость и доброе сердце отличают женщину-мать. Белоруски умело лавируют между дедлайнами на работе и школьными собраниями, между личными мечтами и заботой о близких. О том, как им это удается и какую поддержку оказывает государство, поговорили в студии ток-шоу «Большой город» на СТВ.

Материальная помощь – какую поддержку государство оказывает многодетным семьям

Юлия Алексеюк, ведущая:

В Минске более 5 тысяч человек получают социальное обслуживание. Мы знаем, что недавно у сотрудников этой отрасли был праздник профессиональный. Помощь населению чаще всего оказывают именно женщины. Сколько работников задействованы в Минске?