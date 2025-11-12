10-летний школьник поднял купюру с земли и лишился пальцев

В Подмосковном Красногорске школьник получил травму при детонации самодельного взрывного устройства, пишет ТАСС.

11 ноября 10-летний мальчик увидел на улице деньги, а когда попытался их поднять, произошел взрыв. Ребенок с серьезными травмами доставлен в больницу.

Уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова обратилась к родителям, чтобы те проговорили с детьми недопустимость поднимать или трогать какие-либо предметы, лежащие на земле. «Взрывные устройства могут быть замаскированы под детские игрушки, деньги, коробки из-под телефонов», – указала Мишонова.

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